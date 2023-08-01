آبل تعتزم تطوير تصميم أجهزة آيباد

تعتزم شركة آبل تعديل تصميم أجهزة آيباد المستقبلية لتأتي بحافات أنحف حول الشاشة، وفقًا لتقرير جديد نشرته وكالة بلومبيرج الأمريكية.

وأفادت الوكالة بأن آبل سوف تعتمد على تقنية تصنيع من نوع خاص لتحقيق خططها، كما أنها سوف تستخدم التقنية نفسها في تقليل حافات الشاشة في هواتف آيفون 15 برو القادمة.

وأشارت التقرير إلى أن التقنية الجديدة المستخدمة تُسمى “الصب الزائد باستخدام ضغط حقن منخفض”، ويشار إليها اختصارًا LIPO، وهي تقنية تصنيع سوف تقلل سُمك حافات هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس إلى 1.5 ميليمترًا فقط، بدلًا من 2.2 ميليمترًا كما هو الحال في هواتف آيفون الحالية.

وبفرض صحة تلك التقارير، فإن نجاح آبل في تنفيذ خططها لتقليل سُمك حافات هواتف آيفون سيجعلها الهواتف الذكية ذات الحافات الأنحف في السوق حاليًا، ومن المقرر أن تكرر آبل التجربة مع أجهزة آيباد آيضًا.

واستخدمت آبل تقنية LIPO في وقت سابق في الجيل السابع من ساعتها الذكية، وقد ساعدتها في تقليل حافات الشاشة، مما نتج عنه زيادة في قياس الشاشة المتاح للاستخدام، دون زيادة في الأبعاد الفيزيائية لها.

وستعتمد آبل تقنية LIPO في تصنيع الشاشات من نوع OLED في هواتف آيفون وأجهزة آيباد القادمة؛ إذ يتوقع أن تطلق آبل هواتف آيفون 15 برو خلال الربع الأخير من العام الجاري، في حين أن أجهزة آيباد التي ستستفيد من التقنية الجديدة لن تصدر إلا مطلع العام المقبل.

ومن المنتظر أن تكون أجهزة آيباد برو أولى الإصدارات التي ستحمل التصميم الجديد للشاشة؛ لأنها الإصدارات الأرقى والأغلى ثمنًا بين أجهزة آيباد المختلفة.