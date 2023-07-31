مقارنة بين جهازي iPad Pro من آبل و +Galaxy Tab S9 من سامسونج

كشفت شركة سامسونج النقاب عن سلسلة الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S9 في حدث Galaxy Unpacked قبل أسبوع تقريبًا، وتحتوي على ثلاثة طرز، هي: Tab S9 و +S9 و S9 Ultra التي تضم العديد من الميزات التي تجعلها تتنافس بقوة مع تشكيلة iPad الحديثة من آبل، وأي شخص يريد شراء جهاز لوحي جديد ستكون طرز آيباد الحديثة وأبرزها iPad Pro 2022 وطرز Galaxy Tab S9 من أوائل الأجهزة التي سيفكر فيها.

وفي هذا المقال، سنوضح أبرز ميزات جهازي iPad Pro 2022 من آبل و +Galaxy Tab S9 من سامسونج:

1- جهاز +Galaxy Tab S9 اللوحي من سامسونج:

يُعد +Galaxy Tab S9 هو الجهاز اللوحي الأوسط في سلسلة Tab S9 الأحدث من سامسونج، ويأتي بتصميم أنيق وبسيط مع هيكل مصنوع من الألومنيوم وهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لتصنيف IP68، ويأتي مع قلم S Pen وهو أيضًا مقاوم للماء والغبار بحسب تصنيف IP68.

يحافظ المغناطيس الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز على بقاء S Pen في مكانه عندما لا يكون قيد الاستخدام، وسيُشحن أثناء توصيله. ويحتوي هذا الجهاز اللوحي على أربعة مكبرات صوت، مع دعم ميزة Dolby Atmos للحصول على تأثير صوتي محيطي.

يأتي +Galaxy Tab S9 مع شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس 12.4 بوصة، وبدقة 2800 × 1752 بكسل، وتدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا، ويعمل هذا الجهاز بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثُماني النُوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.36 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

يحتوي جهاز +Galaxy Tab S9 على بطارية سعتها 10090 ميلّي أمبير/ الساعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا، ويضم هذا الجهاز ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، ولكن يمكنك زيادتها باستخدام بطاقة ذاكرة microSD خارجية.

يعمل جهاز سامسونج +Galaxy Tab S9 اللوحي بنظام أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 من سامسونج، ويدعم شبكات الواي فاي، والبلوتوث 5.3. ويمكنك استخدام هذا الجهاز للأعمال المكتبية خاصة بعد ربطه بلوحة المفاتيح والعمل كأنه حاسوب محمول صغير، واستخدام قلم S Pen الذي يأتي مع الجهاز.

يضم هذا الجهاز كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، والثانية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، وتدعم ميزة (HDR) ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي أحادية العدسة وتأتي بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، تدعم ميزة (HDR)، ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

جهاز +Galaxy Tab S9 مُتاح للحجز السابق بسعر يبدأ من 999 دولار و99 سنتًا، ويتوفر بلونين هما: الأسود الجرافيتي والبيج، وسيبدأ طرحه في الأسواق في 11 أغسطس.

2- جهاز iPad Pro 2022 اللوحي من آبل:

iPad Pro 2022 هو جهاز لوحي متميز يأتي بتصميم أنيق، ويتوفر بخيارين من حجم الشاشة، هما: 11 بوصة أو 12.9 بوصة، ويضم شاشة من نوع (Liquid Retina XDR mini-LED) بدقة 2388 × 1668 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ومغطاة بطلاء مقاوم لبصمات الأصابع ومضاد للانعكاس.

يمكنك إضافة بعض الملحقات الاختيارية التي تسهّل استخدامه في بعض الأحيان، إذ يمكنك إضافة لوحة مفاتيح مغناطيسية Magic Keyboard أو استخدام قلم آبل (Apple Pencil) ولكنه لا يأتي مع أي من تلك الملحقات، إذ يجب الحصول عليها بشكل منفصل، على عكس جهاز سامسونج +Tab S9 الذي يأتي مع قلم S Pen.

يعمل هذا الجهاز بمعالج من نوع M2 من آبل الثماني النوى، ويتوفر بخمسة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت أو 2 تيرابايت، غير قابلة للزيادة، مما يعني أنه عليك اختيار السعة المناسبة مع استخدامات الجهاز وكمية الملفات التي تود تخزينها.

يعمل iPad Pro 2022 بنظام iPadOS 16، ولكنه قابل للتحديث إلى نظام iPadOS 17 بمجرد توفره، مما يضيف مجموعة من الميزات الجديدة. ومع نظام iPadOS 16 ستحصل على ميزات مثل: منظم الواجهة (Stage Manager) لتنظيم التطبيقات وميزة Center Stage لإبقائك ضمن حدود الكاميرا أثناء إجراء مكالمات الفيديو عبر FaceTime وغير ذلك الكثير.

يضم جهاز iPad Pro 2022 كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل والثانية بدقة 10 ميجابكسل فائقة الاتساع، ويمكنك التقاط مقاطع فيديو بدقة 4K باستخدام الكاميرات الخلفية.

يبدأ سعر جهاز iPad Pro 2022 من 3299 درهمًا إماراتيًا، ويتوفر باللون الرمادي أو الفضي.

إليك المواصفات الكاملة لجهازي iPad Pro 2022 و +Galaxy Tab S9: