ما أسعار هواتف سامسونج Galaxy Z Flip5 و Galaxy Z Fold5 في السعودية؟

أعلنت شركة سامسونج يوم الأربعاء الماضي عن الجيل الخامس من هواتفها الذكية القابلة للطي: Galaxy Z Flip5، وGalaxy Z Fold5، وأتاحت الحجز السابق لهما قبل طرحهما في الأسواق يوم 11 أغسطس القادم.

وقد أتاحت سامسونج حجز هواتفها الجديد في المملكة العربية السعودية مع تقديم تخفيضات وعروض قيمة متاحة حتى 10 أغسطس 2023.

يأتي هاتف (Galaxy Z Flip5) – الذي يطوى رأسيًا – مع بعض التغييرات المهمة مقارنة بالجيل السابق، وأهمها: الشاشة الخارجية التي أصبحت أكبر 3.78 مرة مقارنة بالجيل السابق، بينما لم يأتِ هاتف (Galaxy Z Fold5) – الذي يُطوى أفقيًا – مع تغييرات كبيرة بل اكتفت سامسونج بتقديم بعض التحسينات فقط.

يشترك هاتفا Galaxy Z Flip5 و Galaxy Z Fold5 في وجود مفصل جديد يسمح لهما بالطي بشكل مسطح تمامًا، مما ساعد في تحسين التصميم وتقليل سماكة الهاتفين. كما أنهما يعملان بالمعالج نفسه، وهو معالج (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، الذي يقدم أداءً أفضل مقارنة بالإصدارات السابقة.

يضم هاتف (Galaxy Z Flip5) شاشة رئيسية داخلية من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بمقاس 6.7 بوصات، وتتميز بدقة 2640 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث تكيفي يبلغ أقصاه 120 هرتزًا، وسطوعًا يبلغ 1200 شمعة، وتدعم ميزة (+HDR10).

أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (Super AMOLED) بمقاس 3.4 بوصات، وتبلغ دقتها 748 × 720 بكسلًا، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2).

أصبح أهم ما يميز Galaxy Z Flip5 هو شاشته الخارجية الكبيرة التي قررت سامسونج أن تطلق عليها اسم (Flex Window) وتسمح مساحتها الكبيرة بعرض معلومات متنوعة، إلى جانب تصميمات مختلفة لعرض الوقت، والتقويم أو بيانات لأحداث وأيام متعددة. أو يمكنك عرض واجهة (Galaxy Watch6) الجديدة نفسها في الشاشة الخارجية للهاتف.

كما يمكنك تحديد أي تطبيقات تريد استخدامها فيها مثل: الرد على رسائل واتساب، أو استخدام خرائط جوجل أثناء التنقل، أو استخدام تطبيق الموسيقى، مما يتيح لك إنجاز المزيد من المهام في هاتفك دون الحاجة إلى فتحه الشاشة الداخلية الكبرى.

ويتميز هاتف (Galaxy Z Fold5) بأنه أداة قوية للإنتاجية، بفضل دعمه استخدام القلم (S Pen)، كما يدعم ميزة تُطلق عليها سامسونج اسم (وضع فلكس) Flex Mode، تتيح تقسيم الشاشة إلى قسمين – عندما يكون الجهاز مفتوحًا بزاوية 90 درجة كوضع الحاسوب المحمول – لعرض نوعين مختلفين من المحتوى أثناء استخدام التطبيقات.

ما أسعار هواتف سامسونج الجديدة في السعودية؟

1- أسعار هاتف Galaxy Z Flip5:

توفر هاتف (Galaxy Z Flip5) بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت. وبأربعة ألوان هي: الأسود الجيرافيتي (Graphite) واللافندر، والأخضر النعناعي، والكريمي، بالإضافة إلى لونين متاحين حصريًا في موقع سامسونج، وهما: الأخضر والأصفر.

يمكنك حجز الهاتف ابتداءً من الآن عبر موقع سامسونج الرسمي؛ بسعر 3999 ريالًا سعوديًا للإصدار ذي سعة التخزين البالغة 256 جيجابايت، ويمكنك حجز الإصدار ذي سعة التخزين البالغة 512 جيجابايت بالسعر نفسه بدلًا من 4999 ريالًا، مما يوفر لك مبلغ 1000 ريال سعودي والحصول على ضعف السعة التخزينية.

وستحصل على هدايا مجانية عند الحجز السابق وهي: حافظة شفافة للهاتف، وشاحن بقدرة 45 واطًا (بدون سلك شاحن)، واشتراك لمدة 6 أشهر في خدمة (‎Samsung Care+‎).

وإذا قررت استبدال هاتفك (Galaxy Z Flip) القديم بهاتف (Galaxy Z Flip5) الجديد ستحصل على قيمة مضافة تصل إلى 300 ريال سعودي، وسيُحول مبلغ الاستبدال إلى حسابك المصرفي المحدد بعد نجاح التقييم.

2- أسعار هاتف Galaxy Z Fold5:

بينما يتوفر هاتف (Galaxy Z Fold5) بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت.

كما يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي: الأسود، والأزرق الثلجي، والكريمي. بالإضافة إلى لونين متاحين حصريًا في موقع سامسونج، وهما: الرمادي، والأزرق.

ويمكنك حجز الهاتف الآن في موقع سامسونج بسعر 6899 ريالًا سعوديًا للإصدار ذي سعة التخزين البالغة 256 جيجابايت، أو يمكنك الحصول على عرض مضاعفة سعة التخزين الداخلية، إذ يمكنك حجز الإصدار ذي سعة التخزين البالغة 512 جيجابايت بسعر إصدار 256 جيجابايت، أو حجز الإصدار ذي سعة التخزين البالغة واحد تيرابايت بسعر إصدار 512 جيجابايت، وستكون الأسعار كما يلي:

وستحصل على هدايا مجانية عند الحجز السابق وهي: حافظة (Slim S Pen) للهاتف، وشاحن بقدرة 45 واطًا (بدون سلك شاحن)، واشتراك لمدة 6 أشهر في خدمة (‎Samsung Care+‎). وإذا قررت استبدال هاتفك القديم بهاتف (Galaxy Z Fold5) الجديد ستحصل على قيمة مضافة تصل إلى 500 ريال سعودي.