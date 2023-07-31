ماسك يزعج جيرانه في سان فرانسيسكو بشعار تويتر الجديد … عاجل

وضع (إيلون ماسك) شعار تويتر الجديد المتمثل في الحرف (إكس) X مع أضواء متوهجة على سطح مبنى الشركة في سان فرانسيسكو، مؤكدًا أن الشركة لن تغادر المدينة، ولكن مسؤولي المدنية وبعض السكان غير راضين عن الشعار.

وأثار شعار (إكس) المتوهج استياء الجيران الذين اشتكوا من الأضواء الساطعة على نحو لا يُحتمل، وإدارة فحص المباني في سان فرانسيسكو التي قالت إنها تحقق في الأمر.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب منشور من ماسك، الملياردير الغامض الذي استحوذ على الشركة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار، معلنًا فيه أن شركة (إكس) سوف تبقى في سان فرانسيسكو على الرغم مما أسماه «دوامة الموت اللولبية الأخيرة في المدينة، بعد أن غادرت الشركات واحدة تلو الأخرى».

وكان ماسك، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، قد نقل مقر الشركة من كاليفورنيا إلى تكساس في عام 2021.

Our HQ in San Francisco tonight pic.twitter.com/VQO2NoX9Tz — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2023

لذا، قد يكون الاحتفاظ بمقر (إكس) في سان فرانسيسكو علامة جيدة لمدينة كافحت للتعافي من خسائر السياحة والأعمال التي تكبدتها خلال وباء كورونا.

وتعاني منطقة وسط المدينة فيها مشكلة تسريح الموظفين في قطاع التقنية، ورحيل كبار تجار التجزئة، وانخفاض السياحة. وقد تراجعت حركة المرور مع تزايد عدد الأشخاص الذين يعملون من المنزل، في حين أصبحت الجريمة والتشرد صورة بارزة للمدينة.

وكتب ماسك: «سان فرانسيسكو الجميلة، على الرغم من تخلي الآخرين عنك، سنظل دائمًا أصدقاءك».

ومع ذلك، لا يحرص كل سكان سان فرانسيسكو على «صداقة ماسك». إذ سجل السكان المحليون خلال عطلة نهاية الأسبوع مقطع فيديو لشعار (إكس) العملاق متوهجًا ونابضًا ومضيئًا، مع انتقاد البعض لأضوائه المتطفلة.

وفي غضون ذلك، فتحت إدارة فحص المباني في سان فرانسيسكو تحقيقًا في الشعار، قائلةً إنه قد يكون انتهاكًا لقواعد الترخيص.

وقال مفتش إدارة فحص المباني في تقرير مكتوب إن ممثلي الشركة منعوا مسؤولي الإدارة الذين يسعون لفحص الشعار من الوصول إلى السقف مرتين، ولكنه نقل عن أحد ممثلي الشركة قوله إن الشعار مؤقت.