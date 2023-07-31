ماسك يحصل على معاملة خاصة من آبل لتغيير اسم تويتر في آب ستور … عاجل

تمكّن الملياردير (إيلون ماسك)، مالك شركة تويتر، التي أصبح اسمها الآن (إكس) X، من الحصول على معاملة خاصة من شركة آبل لتغيير اسم تطبيق المنصة في متجر (آب ستور).

وكانت آبل ترفض الاسم الجديد، (إكس)، للتطبيق؛ لأن قوانين متجر (آب ستور) الخاص بنظام التشغيل (آي أو إس) لا تسمح لأي تطبيق بأن يكون له اسم مكون من حرف واحد.

وتأخّر ماسك في الحصول على الموافقة من آبل مع أنه تمكّن بسهولة من تغيير اسم تويتر إلى (إكس) في متجر (جوجل بلاي) Google Play التابع لشركة جوجل والخاص بنظام التشغيل أندرويد.

ويُعتقد أن الاستثناء الذي حصلت عليه منصة (إكس) يوضح أن آبل لا تريد أي مشكلات مع ماسك الذي ادعى أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك بعد شهر تمامًا من استحواذه على الشركة، أن آبل هددت بحجب تطبيق تويتر من (آب ستور) لأسباب غير معروفة.

وبعد تلك الحادثة، التقى ماسك بالمدير التنفيذي لشركة آبل (تيم كوك) في مقر الشركة، ثم نشر تغريدة شكر فيها كوك على الجولة في «مقر آبل الجميل»، ثم أتبعها بتغريدة أخرى قال فيها: «لقد كانت محادثة بناءة. فمن بين أشياء أخرى، حللنا سوء التفاهم بشأن احتمال أن يُحذف تويتر من متجر التطبيقات». ثم قال: «كان تيم واضحًا بأن آبل لم تكن لتفعل ذلك».

هذا، وبالإضافة إلى تغيير اسم التطبيق (إكس)، حدّثت الشركة أيضًا سطر الوصف الخاص بالتطبيق في المتجر من: «هذا ما يحدث» إلى «ألهب تألقك!»، وهي العبارة التي نشرها ماسك اليوم في (إكس).

ومع أن شعار تويتر الجديد تمكّن من أخذ مكانه في (آب ستور)، فإن وضعه على مقر الشركة في سان فرانسيسكو أثار استياء الجيران الذين اشتكوا من أضوائه الساطعة على نحو لا يُحتمل.