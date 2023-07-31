تتميز ساعات آبل الذكية بتصميمها الأنيق والبسيط، وميزاتها الممتازة التي تجعلها من أكثر الساعات الذكية رغبة لدى المستخدمين من جميع الأعمار حتى كبار السن. وهناك العديد من الأسباب التي تجعل كبار السن يستفيدون من ارتداء ساعة آبل، مثل: قدرتها على مراقبة العديد من المؤشرات الصحية وإرسال تنبيهات حول الظروف الصحية المختلفة، وغير ذلك الكثير.

وفيما يلي سنوضح كيف يمكن لكبار السن الاستفادة من ساعة آبل؟

1- مراقبة العديد من المؤشرات الصحية وإرسال تنبيهات حولها:

يمكن أن تساعد ساعة آبل في مراقبة العديد من المؤشرات الصحية، ومنها: صحة القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، ودرجة الحرارة، وصحة النوم.



وبالإضافة إلى مراقبة المؤشرات الصحية، سترسل الساعة إشعارات إذا اكتشفت أي شيء غير طبيعي، وقد ينبهك هذا إلى وجود خطر ما ويجعلك تطلب المساعدة الطبية في وقت مبكر.

ولكن لا تقدم جميع طرز ساعات آبل جميع الميزات الصحية. على سبيل المثال: تحتوي ساعة Watch Series 8 والطرز الأحدث فقط على ميزة قياس الأكسجين في الدم. لذلك، يجب عليك تعرّف مواصفات جميع الطرز وتحديد الأنسب لاحتياجاتك.

2- إمكانية مشاركة البيانات الصحية مع أفراد الأسرة:

تحتوي ساعات آبل الذكية على ميزة المشاركة الصحية (Health Sharing) التي تتيح لك مشاركة بياناتك الصحية مع ما يصل إلى خمسة من أفراد الأسرة. وإذا كنت موجودًا في الولايات المتحدة، فيمكنك أيضًا استخدام تطبيق Health لمشاركة البيانات مع طبيبك.

وبالإضافة إلى مشاركة البيانات الصحية في تطبيق Health في آيفون الذي يسجل جميع قراءات ساعة آبل يمكنك السماح للشخص الذي تشارك بياناتك معه بتلقي الإشعارات إذا تلقيت أي تنبيهات صحية مهمة. وهذه الميزة من المحتمل أن تنقذ حياة كبار السن وأي شخص يعتني بهم.

3- استخدام ميزة الطوارئ واكتشاف السقوط:

ترسل ميزة Emergency SOS المدمجة في هاتف آيفون وساعة آبل تنبيهًا إلى خدمات الطوارئ تلقائيًا دون الحاجة إلى الاتصال بالطوارئ في حالة احتياجك إلى مساعدة عاجلة.

وهناك أيضًا ميزة اكتشاف السقوط (Fall Detection) المتوفرة في طراز Watch Series 4 والطرز الأحدث، وهي مثالية لكبار السن الذين يعانون من أمراض تجعلهم غير مستقرين أثناء الحركة أو معرضين لخطر السقوط. وإذا كان تاريخ الميلاد الذي تدخله عند إعداد ساعة آبل يشير إلى أنك تبلغ من العمر 55 عامًا أو أكثر، فستعمل ميزة اكتشاف السقوط تلقائيًا.

يمكنك أيضًا تفعيل ميزة اكتشاف السقوط يدويًا في ساعة آبل في بضع خطوات بسيطة، وإذا اكتشفت ساعة آبل سقوطك في مكان ما وعدم وجود حركات لمدة دقيقة تقريبًا، ستصدر صوت إنذار وستتصل بخدمات الطوارئ.

وللاستفادة من هذه الميزة يجب أن يكون لدى ساعة آبل اتصال خلوي أو اتصال بشبكة الواي فاي، ولكن إذا كان لديك هاتف iPhone 14 أو iPhone 14 Pro فيمكنك الاستفادة من ميزة Emergency SOS عبر القمر الصناعي حتى دون اتصال بالإنترنت.

4- إمكانية تتبع موقع كبار السن:

إذا ارتدى كبار السن ساعة آبل، فستتمكن عائلاتهم من تتبع موقع الساعة بسهولة عبر خدمة Find My من آبل، مما يساعد أهالي كبار السن المصابين بأمراض مثل: الخرف، أو الزهايمر، أو المعرضين لخطر التجول بسبب أي أمراض في الوصول إليهم بسهولة.

5- تتبع الأدوية والحصول على تذكيرات لتناولها:

مع إصدار نظام التشغيل iOS 16، أدرجت آبل ميزة تتبع الأدوية (Medications) ضمن تطبيق Health، التي تتيح لك تتبع أدويتك والحصول على تذكيرات حول موعد تناولها.

لتحقيق أقصى استفادة من ميزة تتبع الأدوية في تطبيق Health، يمكنك ربطها مع الساعة بعد إدخال تفاصيل الدواء الذي تحتاج إلى تناوله، ويتضمن ذلك الجرعات ومواعيد تناول الدواء، وسترسل لك ساعة آبل تذكيرًا عندما يحين وقت تناول الدواء، وهذه الميزة مناسبة لكبار السن الذين يتناولون أدوية متعددة.