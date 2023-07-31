تقرير جديد من بلومبرج يكشف عن مواصفات آيفون 15 المرتقب

تناول تقرير جديد من وكالة بلومبرج الإخبارية المواصفات المرتقبة لهواتف آيفون 15 التي يُنتظر إطلاقها خلال خريف 2023.

ومن المتوقع أن تعلن عملاقة التقنية الأمريكية عن الجيل الجديد من هواتفها الذكية خلال حدث خاص يُقام عادةً في شهر أيلول/ سبتمبر، ومع اقتراب الموعد، فإن التسريبات، مع المزيد من التكهنات والادعاءات المختلفة بشأن الهواتف، تكثر بصورة متزايدة خاصةً مع دنو الموعد.

وفي النشرة الإخبارية Power On الصادرة عن بلومبرج يوم الأحد، لخّص المحرر (مارك جورمان)، المتخصص في أخبار آبل لدى الوكالة، العديد من التسريبات في قائمة بالتغييرات المحتملة التي يمكن للعملاء الحصول عليها من هواتف (آيفون 15) و(آيفون 15 برو).

وتطرق جورمان في تقريره إلى الحديث عن التحسينات على الشاشة، إذ سوف يحصل طرازا (آيفون 15) و(آيفون 15 بلس) على ميزة (الجزيرة الديناميكية) Dynamic Island، وهو الجزء المقتطع من الشاشة والمحيط بالكاميرا الأمامية، ويُستخدم لعرض الإشعارات، بالإضافة إلى أشياء أخرى.

وأضاف التقرير أن آبل تعتزم استخدام ميزة (الضغط المنخفض للحقن الزائد) LIPO لتقليص الحافات حول الشاشة. وبحسب جورمان فإن هذه التقنية سوف تُقلِّص الحافات من 2.2 ملم إلى 1.5 ملم فقط، وقد تصل هذه الميزة إلى حواسيب آيباد اللوحية في المستقبل.

ووفقًا للتقرير، سوف يحصل طرازا (آيفون 15) و(آيفون 15 بلس) على «تحسينات كبيرة في الكاميرا»، كما سوف يحصلان على شريحة (أي16) A16 من طرازي (آيفون 14 برو) و(آيفون 14 برو ماكس).

أما طرازا (آيفون 15 برو) و(آيفون 15 برو ماكس) الجديدان فسوف يحصلان على شريحة (أي17) A17 المصنوعة بتقنية 3 نانومتر.

وقد تتضمن تغييرات الكاميرا المرتقبة عدسات وأجهزة استشعار محدثة، واستخدام عدسة المنظار في طراز (برو ماكس).

ومن الشائع أيضًا أن آبل تعتزم استخدام منفذ (يو إس بي-سي) USB-C بدلًا من منفذ (لايتنينج) Lightning في الهواتف المرتقبة، وذلك استجابةً للضغوط الأوروبية.

وكانت التسريبات التي تتحدث عن آبل سوف تتخلى عن الأزرار المادية لرفع الصوت وخفضه في هاتفي (برو) و(برو ماكس) لتحل محلها أزرار متطورة تستجيب للمس، قد بدأت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

ولكن في شهر نيسان/ أبريل الماضي، عاد أحد المصادر الرئيسية لهذه المعلومة ليقول إن ذلك لن يحدث.

إذ قال محلل شركة آبل المشهور (مينج تشي كو): «يشير استطلاعي الأخير إلى أن طرازي (برو) الرائدين – برو وبرو ماكس – كليهما سيتخليان، بسبب مشكلات فنية لم تُحلَّ قبل الإنتاج الشامل، عن تصميم أزرار الحالة الصلبة، ويعودان إلى التصميم التقليدي للأزرار المادية».