إكس تعلن عن هيكلية جديدة في إدارة الأقسام بين ماسك وياكارينو

قالت (إكس)، شركة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر، اليوم الاثنين إن مالكها (إيلون ماسك) سيقود فريقي المنتجات والهندسة، في حين ستقود المديرة التنفيذية (ليندا ياكارينو) الفرق الأخرى.

وقالت الشركة إن ماسك وياكارينو معًا سوف يراقبان قسم الثقة والأمان، المسؤول عن جهود الإشراف على المحتوى.

وأضافت (إكس) أن فريق المنتجات والهندسة سوف يقدم تقاريره إلى ماسك، في حين سوف تشرف ياكارينو على جميع الأقسام الأخرى، ومن ذلك: الموارد البشرية، والقانونية، والمالية، والمبيعات، والعمليات.

وكان فريق الثقة والأمان محورًا لبعض الانتقادات التي واجهتها المنصة بعد أن استحوذ ماسك على الشركة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار أمريكي.

واتهم الناقدون (إكس) بالتراخي في حماية المحتوى، مما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد المنشورات الضارة، الأمر الذي أدى إلى هروب للمعلنين، مما تسبب في تدهور إيرادات الشركة.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني أُرسلت اليوم الاثنين إلى موظفي (إكس)، اطلعت عليها وكالة رويترز، قالت ياكارينو إن الشركة تبحث عن قائد جديد لقسم أمان العلامة التجارية وملاءمتها.

يُذكر أن رئيس قسم الأمان وجودة الإعلانات (أي جي براون) قرر الاستقالة من تويتر مطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي، وذلك بعد أيام قليلة من استقالة (إيلا إروين)، نائبة رئيس المنتج للثقة والأمان.

وكان عمل إروين يتركز في جهود الإشراف على المحتوى، وغالبًا ما كانت هي من ترد على أسئلة المستخدمين بشأن الحسابات المعلقة. أما براون فكانت مهمته تتركز في منع ظهور الإعلانات بجوار محتوى غير مناسب.

وقالت ياكارينو في الرسالة الإلكترونية إن ثلاثة من قادة (إكس) سوف يشرفون على مسؤوليات مختلفة في إطار الثقة والأمان، ومن ذلك: عمليات إنفاذ القانون، وتعطيل التهديدات.