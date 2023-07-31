أوبو توقف أنشطتها في فرنسا

بدأت شركة أوبو الصينية إيقاف بيع منتجاتها داخل فرنسا استعدادًا للخروج منها، من أجل التركيز على أسواقٍ أخرى.

وأفاد موقع Fandroid الفرنسي بأن شركة “يانج تكنولوجي”، التي تُعد الموزع الحصري لأوبو في فرنسا، قد أعلنت أنها سوف توقف أنشطتها داخل البلاد.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن شركتي أوبو و ون بلس ستغادران عدة دولٍ أوروبية، هي: هولندا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا.

وبالرغم من نفي الشركتين في وقتٍ سابق الخروج من أي سوق أوروبية، إلا أنهما خرجتا بالفعل من السوق الألمانية.

وتتبع شركات ون بلس وأوبو وفيفو مجموعة “بي بي كيه إلكترونيكس” الصينية، التي خسرت معركة قضائية مع شركة نوكيا بسبب نزاع على حقوق براءات اختراع، دون التوصل إلى اتفاق أو تسوية من أي نوع، وكان ذلك سببًا مباشرًا لإنهاء أعمالها هناك.

وحصلت أوبو على حكمٍ قضائي ابتدائي لصالحها ضد شركة نوكيا في فرنسا، إلا أن الشركة الصينية عازمة على المضي قدمًا في مغادرة السوق الفرنسية، ومن المتوقع أن تتبعها كذلك باقي الشركات في المجموعة.

وفي سياقٍ متصل، أوقفت أوبو نشاط حسابات التواصل الاجتماعي التابعة لها هناك منذ عدة أسابيع.

ولن يتمكن العملاء داخل فرنسا من شراء منتجات أوبو من الموزع الرسمي مستقبلًا، وإنما سيتعين عليهم الشراء من المتاجر المستقلة، أو من الدول الأوروبية الأخرى المجاورة.

ومع ذلك، صرحت أوبو بأن عملاءها سيظلون قادرين على الوصول إلى خدمات ما بعد البيع والحصول على تحديثات النظام القادمة.