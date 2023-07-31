أسباب تدفع الباحثين عن عمل إلى تعلم استخدام ChatGPT 

أحدث روبوت(ChatGPT) ثورة في مختلف القطاعات منذ إطلاقه في نهاية عام 2022، إذ أدمجته العديد من الشركات في منتجاتها لتحسين كفاءة العمل وتعزيز الإنتاجية، لذلك أصبحت الخبرة في استخدامه الآن مهارة قيمة للأشخاص الذين يرغبون في النجاح في سوق العمل.

تستخدم الشركات بالفعل (روبوتات الدردشة التفاعلية) ChatBots التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المواد التسويقية، والتعليمات البرمجية، وتبسيط العمليات وأتمتتها، ولكن هذا لا يعني أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل العمالة البشرية، إذ قال (ريتشارد بالدوين) Richard Baldwin الخبير الاقتصادي خلال حلقة نقاشية في قمة النمو 2023 التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي: “لن يأخذ الذكاء الاصطناعي وظيفتك، ولكن من سيأخذها هو شخص ما لديه خبرة في استخدام الذكاء الاصطناعي”.

لذلك سنستعرض اليوم العديد من الأسباب التي تدفع الباحثين عن عمل إلى تعلم استخدام ChatGPT:

1- زيادة الطلب على الأشخاص الذين لديهم خبرة في استخدام ChatGPT:

زاد الطلب على الأشخاص الذين لديهم خبرة في استخدام ChatGPT خلال الفترة الأخيرة بصورة كبيرة، حيث كشفت دراسة حديثة من موقع (ResumeBuilder) للتوظيف أن نسبة 91% من الشركات التي تتوفر فيها وظائف شاغرة تبحث عن موظفين لديهم خبرة في استخدام روبوت الدردشة التفاعلي (ChatGPT).

ويعتقد قادة الشركات المشاركين في الدراسة أن روبوت (ChatGPT) يساعد في تعزيز الإنتاجية، وتوفير الوقت والموارد، وزيادة الدعم الإبداعي والتقني، وتعزيز أرباح الشركة.

كما تُظهر إحصائيات (Statista) أن سوق الذكاء الاصطناعي مهيأ للنمو عشرين ضعف بحلول عام 2030، مع زيادة اعتماد العديد من الصناعات عليه. لذلك إذا كنت تتطلع إلى التقدم في مسيرتك المهنية في المستقبل، فإن البراعة في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل: ChatGPT ليست فقط مهارة من الجيد امتلاكها ولكنها ضرورية لبقائك في سوق العمل.

2- المساعدة في البحث عن وظيفة جديدة:

لا شك أن البحث عن وظيفة جديدة عادة ما يكون أمرًا صعبًا، ولكن هناك العديد من الطرق التي يمكن أن يساعدك بها (ChatGPT) أثناء البحث عن وظيفة، ومنها على سبيل المثال:

تخصيص سيرتك الذاتية، و(الخطابات التعريفية) Cover Letter لكل وظيفة تتقدم إليها بحيث تتناسب مع احتياجات الوظيفة.

التدرب على إجراء المقابلات من خلال اقتراح الأسئلة المناسبة لمقابلتك وتقديم أفضل الردود عليها.

الاستعداد الجيد لمفاوضات الراتب، وغير ذلك الكثير.

ولكن كن حذرًا بشأن أي إجابات يقدمها لك ChatGPT وراجعها جيدًا، لأنه عرض للهلوسة، وقد يضعك في مواقف محرجة.

3- ChatGPT يفتح فرص عمل جديدة:

ساعد تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في ظهور العديد من الأدوار الوظيفية الجديدة، وأهمها الآن (مهندس الأوامر) Prompt Engineer هو مهندس خبير في كتابة النصوص بدلًا من الأكواد البرمجية لاختبار روبوتات الدردشة التفاعلية التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحسين أدائها لتطبيقات محددة.

ومع إدماج المزيد من الشركات لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في منتجاتها، سيزداد الطلب على المحترفين ذوي الخبرة في استخدام ChatGPT، ومن الوظائف الحالية التي تتطلب هذه الخبرة وظائف التسويق الرقمي وكتابة المحتوى، بالإضافة إلى مهندسي الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ومطوري البرمجيات.

4- تحسين كفاءة العمل:

يُعد أهم ما يميز روبوت (ChatGPT) وغيره من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي أنه يمكنه مساعدة العاملين في مختلف القطاعات في أداء وظائفهم بشكل أفضل وبسرعة من خلال التعامل مع المهام الروتينية، مثل: الرد على رسائل البريد الإلكتروني وجدولة المهام اليومية، بالإضافة إلى المساعدة في مهام أخرى، مثل: البحث عبر الإنترنت، وتوليد المحتوى وتحريره، وتوليد أفكار جديدة بسرعة، وتحليل البيانات.

5- استخدام ChatGPT في تعلم مهارات جديدة:

تشير العديد من الدراسات إلى أن تعلم مهارات جديدة أمر مهم لتحسين حياتك الشخصية، وللتقدم في حياتك المهنية أيضًا، لأنه ينوع خياراتك ويساعدك في تطوير تقنيات جديدة لمواكبة هذا العالم السريع التغير.

وسواء كنت ترغب في تعلم مهارة جديدة، أو تطوير مهاراتك لمواكبة التطور في مجال عملك بسهولة فيمكنك الاستعانة بروبوت (ChatGPT) لمساعدتك في ذلك، إذ يمكنك استخدامه لتعلم لغة جديدة، أو تعلم البرمجة، أو تطوير مهاراتك في الرياضيات وعلوم الحاسوب وتحليل البيانات.