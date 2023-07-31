آبل تقر بوجود مشكلة في خاصية وقت الشاشة

اعترفت شركة آبل بوجود مشكلة في خاصية “وقت الشاشة Screen Time” في هواتف آيفون وأجهزة آيباد، كما وعدت باتخاذ خطوات إضافية من أجل معالجة الموقف، بحسب تقرير جديد نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وتتيح ميزة وقت الشاشة للآباء إمكانية إدارة أجهزة أبنائهم عن بعد، عبر تقييد استخدامها في أوقات محددة، ووضع حدود زمنية لكل تطبيق، بالإضافة إلى حجب المحتوى غير المرغوب فيه.

واشتكى بعض المستخدمين من الآباء بشأن إعدادات خاصية وقت الشاشة، التي أحيانًا تعيد ضبط نفسها تلقائيًا، أو تفشل في المزامنة مع باقي الأجهزة المرتبطة بحساب المستخدم نفسه في مجموعة “مشاركة العائلة”.

وقال المتحدث الرسمي لآبل في تصريح لصحيفة وول ستريت جورنال:” إننا على علمٍ أن بعض المستخدمين قد يواجهون مشكلة في إعدادات خاصية وقت الشاشة التي يحدث لها إعادة ضبط بشكل غير متوقع”.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الشركة تأخذ المشكلة على محمل الجد، وأنها سوف تستمر في إطلاق التحديثات لتحسين الوضع.

وكانت آبل قد أصلحت مشكلة مشابهة في خاصية وقت الشاشة في تحديثات سابقة للنظام، إلا أن بعض الآباء استمرت لديهم المشكلة بعد التحديث إلى iOS 16.6 أو النسخة التجريبية العامة من نظام iOS 17.

وليس معروفًا متى تخطط آبل لإصلاح المشكلة، لكن يتوقع أن يكون ذلك مع أحد التحديثات الفرعية القادمة.

وكانت آبل قد أطلقت ميزة مشاركة الشاشة عام 2018 كجزء من نظام iOS 12 وما بعده، لتوفر للآباء خيارات تتيح التحكم في استخدام الأبناء أجهزتهم، دون الحاجة إلى تثبيت أو شراء تطبيقات خارجية.