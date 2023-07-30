هيئة الاتصالات السعودية تصدر النسخة الثانية من تقرير “الاستدامة في قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية”

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية اليوم النسخة الثانية من تقرير “الاستدامة في قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية​”، الذي يكشف عن أحدث التطورات التي حققتها المملكة في الاستدامة الرقمية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وأبرز قصص النجاح فيها، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد الدولي للاتصالات.

وتناول التقرير جهود الهيئة في تعزيز الدور المحوري لقطاع الاتصالات والفضاء والتقنية وتعظيم الفائدة من البنية التحتية الرقمية كممكن أساسي للقطاعات الأخرى، وتحقيق التنظيم الرقمي التعاوني لبناء منظومة مستدامة تعمل على تحفيز الاقتصاد الرقمي.

كما عملت الهيئة على تعزيز مفاهيم الاستدامة الرقمية في توجهاتها التنظيمية من خلال خارطة طريق (C.I.R.C.L.E.) التي تركز على تقليص الفجوة الرقمية ونشر خدمات الاتصالات والتقنية في المناطق النائية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ورفع معدلات إعادة التصنيع والتدوير، ودعم الاستثمار والبحث والابتكار في التقنيات الناشئة وتمكين المدن الذكية والحلول المبتكرة، بالإضافة إلى تنوع وتعدد الوظائف لمختلف فئات المجتمع في القطاع.

كما استعرض التقرير أبرز منجزات المملكة في الاستدامة الرقمية لعام 2022م؛ بهدف تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي ركزت على الاستدامة بوصفها إحدى محاورها الأساسية للارتقاء بمستقبل المملكة، ومن أبرزها:

إجراء المملكة العربية السعودية أول تجربة عالمية لتوفير تغطية شبكات الجيل الخامس 5G HAPS.

إطلاق البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة.

إطلاق مبادرة “دوّر جهازك” لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية.

رفع نسبة مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات والتقنية.

الاستثمار في قطاع الفضاء.

وسلّط التقرير الضوء على 12 قصة نجاح لأكثر من 34 جهة مشاركة في توظيف الحلول التقنية لدعم أهداف التنمية المستدامة.

ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط.