مقارنة بين هاتفي Pixel Fold من جوجل و Galaxy Z Fold5 من سامسونج

طرحت شركة جوجل هاتفها الأول القابل للطي وهو Pixel Fold في نهاية الشهر الماضي، وذلك بعد سنوات طويلة من الشائعات والتسريبات، وأعلنت شركة سامسونج يوم الأربعاء الماضي عن أهم منافس له في عام 2023 وهو هاتف Galaxy Z Fold5.

يتنافس الجهازان في سوق الهواتف القابلة للطي، ويحتويان على الكثير من الميزات المختلفة ويتوفران بالسعر نفسه، والآن بعد أن أصبح لدينا عدّة خيارات فيما يتعلق بالهواتف القابلة للطي أفقيًا على غرار الكتب، فما هو الهاتف المناسب لك؟

إليك جميع المواصفات والميزات التي يتمتع بها كلا الهاتفين، لمساعدتك في اختيار الأنسب لك:

التصميم:

يأتي هاتف Galaxy Z Fold5 بالتصميم نفسه الذي تعتمده سامسونج منذ جيلين من الهواتف القابلة للطي. إذ توجد شاشة خارجية تستخدمها عند طي الهاتف، وشاشة كبيرة داخلية رئيسية. وفي الجهة الخلفية، توجد الكاميرات الخلفية المكونة من ثلاث عدسات مرتبة رأسيًا ومحاطة بإطار بارز قليلًا، وتوجد طبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2) على الجزء الخلفي والشاشة الأمامية.

أما هاتف جوجل Pixel Fold فإن تصميمه من الخلف يذكرنا بسلسلة هواتف Pixel العادية، إذ يأتي مع شريط كاميرا يمتد أفقيًا عبر الجزء العلوي من الخلف، ولكن الشريط لا يمتد إلى الحافات كما هو الحال مع هواتف Pixel التقليدية وذلك لضمان الطي بشكل أفضل.

يأتي هاتف Pixel Fold مع شاشة خارجية أوسع من شاشة هاتف سامسونج ولكنها أقصر، وهو أرق قليلاً من Z Fold5، حيث يبلغ سُمكه 5.8 مم مقابل 6.1 مم في Z Fold مع أن Z Fold5 أخف قليلاً، حيث يزن 253 جرامًا فقط، بينما يزن Pixel Fold حوالي 283 جرامًا.

الشاشة:

يضم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5 شاشة داخلية من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس 7.6 بوصات وبدقة 2176 ×1812 بكسل وتدعم معدل تحديث قدره 120 هيرتز، أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس 6.2 بوصات وبدقة 2316 ×904 بكسل وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

أما هاتف جوجل Pixel Fold فهو يضم شاشة داخلية من نوع (OLED) وبقياس 7.6 بوصات وبدقة 2208 × 1840 بكسل، وتدعم معدل تردد قدره 120 هرتزًا مع مستوى سطوع أقصاه 1450 شمعة.

أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (OLED) بقياس 5.8 بوصات وبدقة 2,092×1,080 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وهي محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5 على بطارية بسعة 4400 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي 4.5 واط.

أما هاتف جوجل Pixel Fold فهو يحتوي على بطارية أكبر بسعة 4821 ميلّي أمبير/ الساعة تكفي للعمل، بحسب جوجل، لمدة 72 ساعة مع وضع حفظ الطاقة المفرط Extreme Battery Saver. وتدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 30 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي.

الأداء والمعالج:

يعمل هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5 بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.36 جيجاهرتز، وهو معالج مصمم خصوصًا لهواتف جالاكسي الرائدة، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1.1 من سامسونج، ويدعم شبكات الواي فاي (Wi-Fi 6e) و(Wi-Fi 7)، والبلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

أما هاتف Pixel Fold فهو يعمل بمعالج (Tensor G2) من جوجل الثماني النوى والمصنع بتقنية 5 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.85 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MP7). ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13، ويدعم شبكات الواي فاي Wi-Fi 6e، والبلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

ويتوفر هذا الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256، أو 512 جيجابايت.

وفيما يتعلق بالاستخدام، تحاول جوجل إبقاء الأمور بسيطة عند استخدام Pixel Fold، إذ يسمح لك الهاتف باستخدام تطبيقين فقط في كل مرة في وضع الشاشة المنقسمة. بينما يتيح لك هاتف Z Fold5 استخدام ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات في وضع الشاشة المنقسمة وأكثر من ذلك عند استخدام النوافذ العائمة (floating windows)، وهو أمر لا يدعمه Pixel Fold. بالإضافة إلى ذلك، يدعم هاتف سامسونج قلم S Pen، الذي يُساعد في إدارة النوافذ والتطبيقات المتعددة.

الكاميرا:

يضم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية المخصصة لتصوير العمق، فهي تأتي أيضًا بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل x3، أما الكاميرا الثالثة المخصصة للتصوير الفائق العرض تأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. ويمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة 8K، وبدقة 4K، و1080 بكسل، و720 بكسل.

يضم الهاتف أيضًا كاميرا أمامية بدقة 4 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وهناك أيضًا كاميرا خارجية بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K، وبدقة 1080 بكسل.

أما هاتف جوجل Pixel Fold فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، والثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض تأتي بدقة 10.8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، أما الكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير العمق، فهي تأتي أيضًا بدقة 10.8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/3.1، ويمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة 4K، و1080 بكسل.

ويضم الهاتف أيضًا كاميرا أمامية داخلية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، بالإضافة إلى كاميرا أمامية خارجية بدقة 9.5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2،وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K، و1080 بكسل.

السعر:

يتوفر هاتف Galaxy Z Fold5 بسعر يبدأ من 1800 دولار، وقد أعلنت سامسونج أنه متاح للطب السابق وسيتوفر في الأسواق ابتداءً من يوم 11 أغسطس القادم. وهو متوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأزرق الفاتح (Icy Blue)، والكريمي، بالإضافة إلى لونين متاحين حصريًا في موقع سامسونج، وهما: الرمادي، والأزرق.

بينما يبدأ سعر هاتف Pixel Fold من 1799 دولارًا، ويتوفر بلونين، هما: الأبيض (Porcelain)، والأسود (Obsidian).

أيهما تختار؟

لا يعتمد قرار الاختيار على السعر لأن كلاهما متوفران بالسعر نفسه، بل سيعتمد على تفضيلاتك الشخصية والميزات المتوفرة في كلا الهاتفين.

بالنسبة إلى التفضيلات الشخصية، قد تميل إلى تصميم هاتف سامسونج أكثر من جوجل أو العكس، كما يمكن أن يكون حجم الشاشة مهم بالنسبة لك، إذ ستلاحظ أن هاتف جوجل يضم شاشة أقصر وهو أثقل من حسث الوزن. بالإضافة إلى الألوان، إذ يتوفر هاتف سامسونج بخمسة ألوان بينما يتوفر هاتف جوجل بلونين فقط.

أما بالنسبة إلى الميزات، فكلاهما يتمتعان بميزات ممتازة تجعلهما مناسبين لتعدد المهام، ومشاهدة الفيديوهات، والحصول على تجربة لعب رائعة، لكن بعض الميزات قد تجعلك تفضل هاتف سامسونج، وأبرزها: دعم القلم الذكي، وإمكانية العمل مع أكثر من تطبيقين في الوقت نفسه، وخيار ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 1 تيرابايت.

فإذا كنت تفضل استخدام قلم ذكي عند العمل في هاتف قابل للطي لتسهيل التحكم في العناصر في الشاشة الكبيرة، فسيكون هاتف سامسونج هو الأنسب لك. وإذا كنت تخطط لتصوير الكثير من الصور والفيديوهات، فسيكون الطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت مناسبًا لك.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Pixel Fold و Galaxy Z Fold5: