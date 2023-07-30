مقارنة بين هاتفي Galaxy Z Flip5 من سامسونج و Razr 40 Ultra من موتورولا

طرحت موتورولا في شهر يونيو الماضي هاتف Razr 40 Ultra الذي يتميز بتصميم مشابه لتصميم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip4 قليلًا، ويعمل بالمعالج نفسه ويتضمن ميزات قوية، وقبل عدّة أيام أعلنت سامسونج عن الجيل الجديد من هواتف Flip وهو Galaxy Z Flip5 الذي يضم ميزات مشابهة لميزات Razr 40 Ultra وأبرزها الشاشة الخارجية الأكبر التي تساعد في إنجاز بعض المهام دون الحاجة إلى فتح الهاتف.

ولتتعرف أكثر على كلا الهاتفين، إليك مقارنة بين هاتفي Galaxy Z Flip5 من سامسونج و Razr 40 Ultra من موتورولا:

التصميم:

يمتاز هاتف (Razr 40 Ultra) بتصميم أنيق وجذاب، وهو قابل للطي رأسيًا على غرار سلسلة Flip من سامسونج، ويأتي بألوان مميزة تشمل: الأسود (Infinite Black)، والأزرق (Glacier Blue)، والبنفسجي (Viva Magenta).

تتميز الشاشة الخارجية في هاتف Razr 40 Ultra بأنها كبيرة، ويمكن الاستفادة منها لرؤية الإشعارات، والعمل على بعض التطبيقات.

تأتي الشاشة الرئيسية في هاتف Razr 40 Ultra محمية بزجاج من نوع (Gorilla Glass Victus)، والظهر محمي بنوع الزجاج نفسه، أما الإطار فهو مصنوع من الألمنيوم، والمفصل من الستانليس ستيل.

يتميز Razr 40 Ultra بأنه مقاوم للماء والغبار بحسب تصنيف IP52، ويضم مستشعرًا لبصمات الأصابع مدمجًا في زر التشغيل.

يأتي هاتف Galaxy Z Flip5 بتصميم مشابه لهاتف موتورولا حتى أن ترتيب عدسات الكاميرا الخلفية أصبح أفقيًا على عكس Flip4، أما بالنسبة إلى السمك والوزن فهما متقاربان جدًا، حيث يزن هاتف سامسونج 187 جرامًا، بينما يزن هاتف موتورولا 184.5 جرامًا، ويمكن إغلاق كلا الجهازين بشكل مسطح تمامًا دون ترك فجوة في المنتصف مما يمنع مرور الغبار.

ويأتي هاتف سامسونج مع إطار من الألومنيوم مثل هاتف موتورولا، ولكن Flip5 أكثر متانة بفضل وجود حماية على الظهر بزجاج من نوع (Gorilla Glass Victus 2).

يتوفر هاتف Galaxy Z Flip5 بأربعة ألوان، هي: الأسود الجرافيتي، والبنفسجي، والكريمي والأخضر النعناعي، بالإضافة إلى لونين متاحين حصريًا في موقع سامسونج، وهما: الأخضر والأصفر.

الشاشة:

يضم هاتف Razr 40 Ultra شاشة رئيسية من نوع (LTPO AMOLED) بقياس 6.9 بوصات، وبدقة 2640 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 165 هرتزًا، وسطوع يبلغ 1400 شمعة. أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (AMOLED)، وقياسها 3.6 بوصات، وتبلغ دقتها 1066 × 1056 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتزًا، وسطوع يبلغ 1100 شمعة.

يضم هاتف Galaxy Z Flip5 شاشة رئيسية داخلية من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بمقاس 6.7 بوصات، وتتميز بدقة 2640 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث تكيفي يبلغ أقصاه 120 هرتزًا، وسطوعًا يبلغ 1200 شمعة، وتدعم ميزة (+HDR10).

أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (Super AMOLED) بمقاس 3.4 بوصات، وتبلغ دقتها 748 × 720 بكسلًا، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2).

تُظهر الشاشة الخارجية في كلا الهاتفين الوقت والتاريخ وحالة الطقس، وتعرض الإشعارات، ويمكن للمستخدم تحديد أي تطبيقات يريد استخدامها فيها.

الكاميرا:

يضم هاتف Razr 40 Ultra كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.5، والثانية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وتدعم ميزة (HDR) وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

ويضم هاتف Galaxy Z Flip5 كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 و 60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 أو 240 إطارًا في الثانية.

والكاميرا الأمامية مدمجة في الشاشة الداخلية الكبيرة، وهي كاميرا أحادية بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

الأداء والشحن والبطارية:

يعمل هاتف Razr 40 Ultra بمعالج (Snapdragon 8+ Gen 1) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 3.19 جيجاهرتز، ووحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 730).

ويضم هذا الهاتف بطارية سعتها 3800 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 30 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 5 واط. ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، وهما: سعة 8 أو 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: سعة 256 أو 512 جيجابايت، ولا يدعم الهاتف الزيادة من خلال بطاقات MicroSD.

يعمل الهاتف بأحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد 13، المعتمد على واجهة المستخدم Moto MyUX ويدعم اتصال (واي فاي 6e) Wi-Fi 6e، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC.

بينما يعمل هاتف Galaxy Z Flip5 بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، الذي يقدم أداءً أفضل بنسبة 17% مقارنة بالإصدار السابق.

وسيتوفر الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت. ولا يدعم وجود منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية.

ويأتي الهاتف مع بطارية سعتها 3700 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط. ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1.1.

يعمل هاتف Flip5 بإصدار خاص من معالج Snapdragon 8 Gen 2، مما يعني أنه قادر على تقديم أداء أفضل من هاتف موتورولا الذي يعمل بمعالج Snapdragon 8 + Gen 1.

وأثناء الاستخدام اليومي، من غير المرجح أن تلاحظ أي فرق كبير في الأداء بين الجهازين، ولكن مع تعدد المهام قد تلاحظ أن هاتف سامسونج أكثر كفاءة.

السعر:

يُباع هاتف Razr 40 Ultra من موتورولا بسعر 3999 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

أما هاتف سامسونج Galaxy Z Flip5 فهو متاح للحجز الآن في المملكة العربية السعودية بسعر 3999 ريالًا سعوديًا للإصدار ذي سعة التخزين البالغة 256 جيجابايت، ويمكنك الآن حجز الإصدار ذي سعة التخزين البالغة 512 جيجابايت بالسعر نفسه، مما يوفر لك مبلغ 1000 ريال سعودي والحصول على ضعف السعة التخزينية، وهذا عرض تقدمه سامسونج حتى يوم 10 أغسطس 2023، أي قبل يوم من البدء بطرح الهاتف بالأسواق.

أيهما الأفضل؟

مع أن موتورولا أجرت تحديثات ممتازة في هاتف Razr 40 Ultra وخاصة فيما يتعلق بالشاشة الخارجية، إلا أن هاتف Galaxy Z Flip5 هو الخيار الأفضل وسيخدمك بشكل أفضل من جميع النواحي تقريبًا.

إذ يعمل Flip5 بمعالج أقوى، ويوفر عمر بطارية أطول، وهو أكثر متانة، ومقاوم للمياه بحسب تصنيف IPX8، ويدعم الشحن اللاسلكي بقدرة أعلى، ويدعم أيضًا الشحن اللاسلكي العكسي، ويتوفر بالألوان أكثر.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy Z Flip5 من سامسونج و Razr 40 Ultra من موتورولا: