متصفح إيدج لا يثق بالعلامة التجارية الجديدة لتويتر

بدأ متصفح الويب (إيدج) Edge التابع لشركة مايكروسوفت عرض تحذيرات أمنية بعد أن غيّرت تويتر علامتها التجارية إلى الحرف (إكس) X.

وأعلن (إيلون ماسك) والمديرة التنفيذية لشركة تويتر (ليندا ياكارينو) يوم الاثنين الماضي عن التخلي عن شعار الطائر الأزرق المألوف الذي رافق الشركة منذ تأسسيها عام 2006 وإحلال الحرف (إكس) محله، سواء كشعار أو اسمًا للنطاق: x.com.

ولكن متصفح إيدج بدأ تحذير المستخدمين من أن هذا التغيير قد يمثل مشكلة أمنية محتملة.

ويتعلق الأمر بميزة الأمان المسماة (تغيير أيقونة تطبيق الويب التقدمي) Progressive Web App Icon، المصممة لتنبيه المستخدمين عندما تُغيَّر أيقونة التطبيق أو اسمه، مما قد يشير إلى عملية احتيال.

وجاء في تنبيه متصفح إيدج ما يلي: «إن كان تطبيق الويب هذا يحاول خداعك للاعتقاد بأنه تطبيق مختلف، فعليك إلغاء تثبيته».

يُشار إلى أن التنبيه، الذي يتعلق بتطبيقات الويب التقدمية، هو ميزة مضمنة في المتصفحات القائمة على (كروميوم) Chromium، مثل: إيدج من مايكروسوفت وكروم من جوجل، وهي مصممة للحفاظ على أمان المستخدمين.

وتسمح تطبيقات الويب التقدمية لمواقع الويب بتزويد المستخدمين بتجربة تحاكي التطبيقات الأصلية على الأجهزة الداعمة.

وتوضح مايكروسوفت أن تطبيقات الويب التقدمية تتكيف مع الإمكانات التي يدعمها كل جهاز ويمكنها أيضًا العمل في المتصفحات، على غرار مواقع الويب. «وعند التثبيت في جهاز، تعمل تطبيقات الويب التقدمية تمامًا مثل التطبيقات الأخرى».

ويمكن لتطبيقات الويب التقدمية، على سبيل المثال، أن تحمل أيقونات التطبيقات الخاصة بها وتضيفها إلى الشاشة الرئيسية للجهاز أو شريط المهام، ويمكن ضبطها للتشغيل تلقائيًا عند فتح نوع الملف ذي الصلة، ويمكن ضبطها للتشغيل عند تسجيل الدخول، ويمكن وضعها على الرف في متجر (مايكروسوفت ستور) Microsoft Store.

ومنذ عام 2021، أضاف كل من كروم وإيدج ميزة التنبيه الأمنية التي تظهر للمستخدمين عندما يغير تطبيق ويب تقدمي أيقونته أو اسمه الأصلي، وكان في السابق يجب على المستخدمين تفعيل هذه الميزة يدويًا، ولكنها أصبحت لاحقًا مُفعَّلة افتراضيًا.