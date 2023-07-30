كيف يمكن أن يساعدك ChatGPT في تحسين صحتك؟

تعني الشعبية المتزايدة للذكاء الاصطناعي أن هذه التكنولوجيا قد تغلغلت تقريبًا في كل جانب من جوانب الحياة، ومنها تعزيز الصحة. ومع أنك في الغالب لم تفكر في اللجوء إلى روبوت ChatGPT للحصول على المشورة والدعم لصحتك البدنية والعقلية، فقد تندهش من الطرق العديدة التي يمكن أن يساعدك فيها هذا الروبوت فيما يتعلق بتحسين الصحة.

وفيما يلي سنوضح بعض الطرق لاستخدام ChatGPT لتعزيز الصحة والرفاهية:

1- استخدم ChatGPT لإنشاء خطة تمرين رياضية:

قبل الالتزام بعضوية صالة الألعاب الرياضية أو الاستعانة بمدرب شخصي، يجدر بك تجربة قدرات ChatGPT في تصميم خطة تمرين آمنة وفعالة لك.

ولتجربة ذلك، يمكنك إدخال مطالبات مثل:

هل يمكنك إنشاء خطة تمرين لممارسة الرياضة من المنزل؟

هل يمكنك تصميم خطة تمرين لتقوية عضلات البطن؟

ما هي أفضل التمارين التي يمكن ممارستها في 15 دقيقة فقط؟

سيولد روبوت الدردشة سلسلة من خطط التمرين الجدية التي لا تبدو مختلفة كثيرًا عن التي قد تحصل عليها في بعض تطبيقات التمارين الرياضية التي تتطلب اشتراك سنوي أو شهري.

ومع أن هذه الأسئلة العامة ستؤدي إلى إجابات عامة، يمكنك دائمًا كتابة مطالبات أخرى تتضمن تفاصيل أكثر لتحسين الإجابة، وتذكر أنه كلما كان سؤالك أكثر تحديدًا، كلما كانت الإجابات أكثر ملاءمة لاحتياجاتك.

ومن الجدير بالذكر أن ChatGPT يوضح من السطر الأول من إجابته بأنه نموذج لغوي يعمل بالذكاء الاصطناعي وليس مدرب لياقة معتمد وينصحك بالتشاور مع أخصائي رعاية صحية أو خبير لياقة مؤهل لإنشاء خطة تناسب احتياجاتك الفردية. ومع ذلك، يمكن أن يكون ChatGPT مصدرًا للنصائح المفيدة المتعلقة بإنشاء خطة تمرين.

2- استخدم ChatGPT للحصول على نصائح بشأن خطط الغذائية الصحية:

يمكن أن يساعدك ChatGPT في إنشاء خطة غذائية تتضمن وجبات صحية بإدخال مطالبة بسيطة مثل: هل يمكنك تقديم خطة غذائية لمدة 5 أيام لنظام غذائي نباتي بميزانية 200 ريال؟

وخلال ثوانٍ سيوفر لك روبوت ChatGPT اقتراحات لوجبات الإفطار والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة مع وضع قيود الميزانية في الاعتبار. ومع ذلك، هناك بعض الأمور التي تجب مراعاتها، إذ يمكن أن تحدث الاختلافات بين الدول فرقًا كبيرًا في توافر المكونات المتاحة وتكلفتها.

والأهم من ذلك، لا يمكنك ضمان دقة كل ما يولده روبوت الدردشة. فإذا كان لديك مشكلات صحية معينة تتأثر بالغذاء، يجب عليك استشارة طبيب أو أخصائي تغذية. ولكن إذا أردت الحصول على نصائح عامة وبعض الأفكار للوجبات الصحية، يمكنك استخدام روبوتChatGPT.

3- استخدم ChatGPT لمساعدتك في تطوير عاداتك الصحية:

يمكنك استخدام ChatGPT لمساعدتك في تكوين عادات جيدة في أي جانب من جوانب حياتك الشخصية تقريبًا. على سبيل المثال: يمكنك أن تكتب لروبوت ChatGPT، هدفي هو النوم لمدة 8 ساعات كل ليلة. ما هي العادات التي يجب أن أمارسها؟

ستتلقى خلال ثوانٍ قائمة من الأفكار منها: الالتزام بجدول نوم معين، وتهيئة بيئة نوم مريحة، وإنشاء روتين مريح قبل النوم.

4- استخدم ChatGPT لمساعدتك في ممارسة تمارين تحسين التركيز:

إذا كنت تفكر في تعلم كيفية زيادة التركيز واليقظة، ولكنك لا تفكر في الانضمام إلى الحصص الجماعية، يمكن أن تستخدم ChatGPT للحصول على أفكار حول التمارين التي قد تساعدك في تحسين التركيز.

واعتمادًا على احتياجاتك، يمكنك طلب تمارين ونصائح حول كيفية زيادة التركيز واليقظة وغير ذلك، على سبيل المثال: اكتب لروبوت ChatGPT: “قدِّم بعض الافكار لتحسين اليقظة والتركيز”، وستحصل على نصائح عملية مثل: التنفس العميق، والمشي في الأماكن الطبيعية، والنوم الجيد، وغيرها.