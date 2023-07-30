أعلنت خدمة مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك يوم الاثنين الماضي عن ميزة المنشورات النصية (Text post)، وذلك بالتزامن مع الصعود الهائل لمنصة التدوين النصي من ميتا، (ثردز) Threads، والتغيير الجذري في العلامة التجارية لتويتر. وهذه الميزة مصممة لإنشاء محتوى قائم على النص ويمكنك استخدامها لمشاركة أفكارك أو آرائك أو الاقتباسات أو أي شيء آخر تريد كتابته.

ومع أن تيك توك بدأت قبل بضع سنوات بوصفها منصةً لمقاطع الفيديو القصيرة فقط، فقد أضافت لاحقًا دعمًا لمقاطع الفيديو الطويلة، ثم إمكانية نشر الصور، وذلك في محاولة منها للتفوق على خدمة إنستاجرام من ميتا، التي سعت إلى منافسة تيك توك من خلال التركيز في مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز) Reels.

وتشير إضافة خيار المنشورات النصية وميزة عرض الصور، إلى جهود تيك توك لتكون أكثر من مجرد منصة لمشاركة الفيديوهات القصيرة والتفوق على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

يبدو إنشاء منشور نصي في تيك توك وكأنه إنشاء قصة نصية في إنستاجرام باستثناء أن منشورات تيك توك النصية لا تختفي بعد 24 ساعة، وتُعرض في حسابك.

وستلاحظ أن المنشورات النصية يمكن تخصيصها بطرق مختلفة؛ إذ يمكنك إضافة الأصوات وألوان للخلفية والملصقات والعلامات، ويمكنك أيضًا تفعيل خيار (الثنائيات) duets، حتى يتمكن الأشخاص الآخرون من التفاعل مع منشوراتك المكتوبة.

قد تحصل مقاطع الفيديو القصيرة على مزيد من التفاعل، ولكن إذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون الكتابة على التقاط الصور والفيديو وتنسيقها، فإن المنشورات النصية مناسبة لك.

إليك كيفية استخدامها:

كيفية إضافة منشورات نصية في تطبيق تيك توك:

إذا كنت ترغب في إنشاء محتوى مختلف والبدء باستخدام ميزة المنشورات النصية، فإليك الخطوات التي عليك اتباعها: