شاومي تكشف عن سماعة بوكو بودز اللاسلكية بسعر منخفض

كشفت شركة شاومي عن سماعتها اللاسلكية الجديدة بوكو بودز Poco Pods بسعر منخفض للغاية يناسب ذوي الميزانيات المحدودة.

وتأتي سماعة شاومي الجديدة بمكبر صوت بحجم 12 ميليمترًا, كما تدعم مقاومة العرق ورذاذ الماء بمعيار IPX4، ويمكن للسماعة الاتصال لاسلكيًا بالأجهزة المختلفة عبر تقنية بلوتوث 5.3، كما ترتبط سريعًا بالأجهزة؛ لأن السماعة تدعم تقنية الربط السريع “Fast Pair” من جوجل.

ويمكن التحكم في السماعة عن طريق اللمس؛ إذ يستطيع المستخدم الضغط مرتين على السماعة من أجل استقبال مكالمة، وتشغيل أو إيقاف مشغل الصوتيات، أو الضغط ثلاث مرات من أجل رفض أو إنهاء المكالمة، أو الانتقال إلى المقطع الصوتي التالي في مشغل الموسيقى.

ويصل عمر البطارية في سماعة شاومي بوكو بودز إلى 30 ساعة إجمالية مع علبة الشحن، كما تدعم خاصية الشحن السريع، حيث يمكنها أن تعمل حتى 90 دقيقة عند شحنها لمدة 10 دقائق فقط.

وتزعم شاومي أن زمن التأخير في السماعة منخفض للغاية، حيث يصل إلى 60 ميلي ثانية، وهو أمر جيد لتفادي تأخير الصوت، وخاصةً عند تشغيل الألعاب، كما تتمتع بقدرتها على خفض الضوضاء المحيطة بتقنية Environmental Noise Cancellation، التي يُشار إليها اختصارًا ENC، علمًا بأنها – بطبيعة الحال – لا تدعم خاصية الإلغاء النشط للضوضاء ANC الأكثر تقدمًا، التي لا تتوفر إلا في السماعات الأغلى ثمنًا.

وتشبه سماعة بوكو بودز اللاسلكية الجديدة سماعة ريدمي بودز 4 أكتيف التي أطلقتها شاومي في وقت سابق.

وتطرح شاومي سماعات بوكو بودز اللاسلكية بسعر أقل من 20 دولارًا أمريكيًا، لتعد بذلك إحدى أفضل الخيارات في فئة السماعات اللاسلكية الرخيصة الثمن.