تقرير جديد يرصد الأسعار المتوقعة لهواتف آيفون 15 القادمة

يتوقع أن تشهد هواتف آيفون 15 زيادة في الأسعار مقارنةً بهواتف آيفون 14 الحالية، وفقًا لتقرير جديد لمجموعة باركليز المالية تناول الزيادات السعرية المنتظرة.

وأفاد تيم لونج، أحد محللي مجموعة باركليز، بأن الزيادة السعرية لهواتف آيفون 15 برو ستكون مئة دولار أمريكي، في حين أن إصدارات آيفون 15 برو ماكس ستتراوح الزيادة في أسعارها بين مئة ومئتي دولار أمريكي.

وأفاد التقرير بأن الإصدارات الأساسية التي تشمل آيفون 15 وآيفون 15 بلس ستبقى أسعارها كما هي دون تغيير مقارنة بسلسلة آيفون 14.

واستنادًا لهذا التقرير الأخير، فإن سعر هاتف آيفون 15 الأساسي سيبدأ من 800 دولار أمريكي، بينما سيبدأ سعر إصدار “بلس” من 900 دولار أمريكي، وإصدار “برو” من 1100 دولار أمريكي، في حين سيبدأ سعر إصدار “برو ماكس” من 1200 أو 1300 دولار أمريكي.

يذكر أن هذه الأسعار ستكون داخل الولايات المتحدة، وقد تكون الأسعار أكثر في مناطق أخرى حول العالم، مثل دول الاتحاد الأوروبي.

وتُباع هواتف آيفون 14 برو بزيادة تُقدر بحوالي 300 يورو عن السعر في الولايات المتحدة، كما تُباع هواتف آيفون 14 برو ماكس بزيادة تصل إلى 350 يورو.

ويشهد سوق الهواتف الذكية تراجعًا ملحوظًا على المستوى العالمي، وتخطط آبل لزيادة العائدات من هواتف آيفون، التي تشكل معظم إيرادات الشركة.

وتسعى الشركات الأخرى إلى تعويض تراجع مبيعات الهواتف الذكية بالتركيز على الإصدارات الراقية والهواتف القابلة للطي، حيث تحقق عائدات وأرباحًا أعلى مقارنة بالمنتجات الأخرى.