أفضل أجهزة تتبع اللياقة البدنية للرجال في عام 2023

أصبح الحفاظ على نمط حياة صحي أولوية بالنسبة للكثيرين، لذلك طُورت العديد من أجهزة تتبع اللياقة البدنية التي تساعد في مراقبة العديد من المؤشرات الصحية وتحسين اللياقة البدنية. وقد تطورت أجهزة تتبع اللياقة البدنية على مدار السنوات السابقة، إذ يمكنها الآن مراقبة الكثير من المؤشرات الصحية كمعدل ضربات القلب ومستويات التوتر وجودة النوم وغيرها.

كما يمكن أيضًا مشاركة البيانات التي تجمعها هذه الأجهزة مع المتخصصين في الرعاية الصحية، مما يساعد في الكشف المبكر عن الحالات الصحية وإدارتها بشكل أفضل.

يعتمد اختيار متتبع اللياقة البدنية المناسب على العديد من العوامل، مثل: دقة التتبع والمتانة الخارجية وعمر البطارية والتوافق مع الأجهزة الأخرى والتصميم. وسواء كنت من عشاق الرياضة، أو أنك ترغب في البدء بممارستها أو تحسين عاداتك الرياضية، فيمكنك التفكير في استخدام واحد من أجهزة تتبع اللياقة البدنية المناسبة للرجال في عام 2023 وسنذكر منها ما يلي:

1- جهاز Fitbit Charge 5:

يحتوي جهاز Fitbit Charge 5 على جميع ميزات تتبع اللياقة البدنية الضرورية ويُباع بسعر معقول. وفيما يتعلق بتتبع الصحة واللياقة البدنية، فإنه يحتوي على ميزات مراقبة معدل ضربات القلب، وتتبع النوم، وإدارة الإجهاد، ومراقبة SpO2، بالإضافة إلى نظام تحديد المواقع العالمي المدمج.

وبسبب تصميمه الأنيق وبنيته المقاومة للماء يُعد هذا الجهاز متعدد الاستخدامات ويمكنك استخدامه أثناء ممارسة أي نشاط رياضي، ولكن تجدر الإشارة إلى أنك ستحتاج إلى اشتراك Fitbit للوصول إلى جميع الميزات المتاحة.

يتميز جهاز Fitbit Charge 5 بعمر بطارية طويل، إذ يستمر في العمل لمدة تصل إلى تسعة أيام بشحنة واحدة، ولكن مع تفعيل ميزة (Always On display) سينخفض عمر البطارية إلى حوالي ثلاثة أيام.

يُباع جهاز Fitbit Charge 5 بسعر 149 دولارًا و95 سنتًا.

2- جهاز Fitbit Inspire 3:

يأتي جهاز Fitbit Inspire 3 بتصميم أنيق و يضم ميزات ممتازة، أبرزها: مراقبة معدل ضربات القلب ومراقبة SpO2 ومنحك معلومات حول صحة القلب والأوعية الدموية، وميزات تتبع النوم المتقدمة التي تساعد في تحسين أنماط نومك. بالإضافة إلى أن التصميم المقاوم للماء يجعله مناسبًا لمختلف التدريبات والأنشطة الخارجية.

يعد عمر بطارية Inspire 3 الذي يبلغ 10 أيام من أفضل ميزاته، كما أن واجهة المستخدم البسيطة تجعله خيارًا مثاليًا للمبتدئين؛ ومع ذلك، قد يفقد عشاق اللياقة البدنية بعض الميزات، مثل: نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج.

يُباع جهاز تتبع اللياقة البدنية Fitbit Inspire 3 بسعر 99 دولارًا و95 سنتًا.

3- ساعة Garmin Epix (Gen 2):

مقارنة بالخيارات الأخرى في القائمة، تبرز Garmin Epix Gen 2 باعتبارها الساعة الملائمة للمغامرات الخارجية. إذ يضمن هيكلها المعدني المتين وإطارها المرتفع حول الشاشة قدرتها على التعامل مع أكثر الظروف قسوة؛ وقد صُنّفت أيضًا على أنها قادرة على تحمل الغمر تحت الماء لعمق يصل إلى 100 متر، بالإضافة إلى دعم GPS.

تحتوي ساعة Epix Gen 2 على مجموعة واسعة من أوضاع التتبع الخاصة بالرياضات المختلفة، مثل: الجولف والتزلج وركوب الأمواج وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تأتي مزودة بميزة المدرب الشخصي من Garmin، مما يوفر خطط تدريب مخصصة لمساعدتك في الوصول إلى أهدافك المتعلقة باللياقة البدنية.

تتميز ساعة Epix Gen 2 بعمر بطارية ممتاز، إذ تستمر في العمل لمدة 16 يومًا في وضع الساعة الذكية (smartwatch mode) وحتى خمسة أيام مع تنشيط ميزة (Always On display). وفي وضع GPS، يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 42 ساعة، مما يجعلها ملائمة للمغامرات الخارجية الطويلة. وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن ميزات إضافية، توفر الطرز الأخرى في السلسلة شحنًا عبر الطاقة الشمسية، وحماية للشاشة بطبقة من الكريستال الياقوتي، ومصابيح يدوية مدمجة.

تُباع ساعة Garmin Epix Gen 2 بسعر يبدأ من 799 دولارًا و99 سنتًا.

4- جهاز Garmin Vivosmart 5:

يُعد جهاز Vivosmart 5 خيارًا مناسبًا للمبتدئين وأولئك الذين يفضلون تجربة ميزات تتبع اللياقة البدنية بطريقة بسيطة وواضحة. ويتميز هذا الجهاز بتصميم خفيف الوزن ومقاوم للماء مع شاشة صغيرة يمكن تشغيلها بواسطة زر يعمل بلمسة واحدة.

يحتوي جهاز Vivosmart 5 جميع الميزات الأساسية، مثل: مراقبة معدل ضربات القلب وتتبع النوم ومراقبة SpO2 وميزة (Body Battery) التي تحلل مستويات التوتر وتقلب معدل ضربات القلب والنشاط لمنحك نظرة حول مستويات الطاقة لديك خلال اليوم.

ومع ذلك، فإن عدم وجود نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج والدعم المحدود للتطبيقات قد لا يناسب المستخدمين الذين يبحثون عن ميزات تتبع كثيرة. بالإضافة إلى ذلك، قد تشكل الشاشة الصغيرة تحديات في إمكانية القراءة خاصة أثناء الحركة، وقد يكون عدم وجود ميزة الشاشة التي تعمل دائمًا (always-on display) أمر سلبي بالنسبة لبعض المستخدمين. وعلى الرغم من هذه القيود، فإن هذا الجهاز يُعد بديلاً جيدًا من حيث التكلفة مقارنةً بأجهزة تتبع اللياقة البدنية من Fitbits التي تتطلب رسومًا إضافية للوصول إلى جميع الميزات المتوفرة.

يُباع جهاز Garmin Vivosmart 5 بسعر 149 دولار و99 سنتًا.

أي جهاز هو المناسب لك؟

إذا كنت من محبي الرياضات الخارجية والمغامرات فإن ساعة Garmin Epix Gen 2 هي الخيار المناسب لك، أما إذا كنت مبتدئ في ممارسة الرياضة وترغب في تتبع نشاطك دون دفع الكثير من المال فاختر جهاز Fitbit Inspire 3، أما جهازي Fitbit Charge 5 و Garmin Vivosmart 5 يُباعان بالسعر نفسه الأعلى قليلًا من سعر جهاز Fitbit Inspire 3، ويحتويان على جميع الميزات الضرورية لتتبع اللياقة البدنية والنوم وغيرها، لكن الاختيار سيعتمد على وجود نظام (GPS) المدمج وميزة (always-on display)، فإذا كنت تبحث عن جهاز يتضمن هذه الميزات، فاختر Fitbit Charge 5 لكن تذكر أن بعض الميزات الأخرى تتطلب اشتراكًا للوصول إليها.