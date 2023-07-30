أبرز الميزات الجديدة في متصفح سفاري في نظام iOS 17

مع كل تحديث لنظام التشغيل iOS، تضيف آبل ميزات جديدة إلى التطبيقات المدمجة مثل: (سفاري) Safari الذي يُعد المتصفح الأساسي في أجهزة آبل. وفي نظام التشغيل iOS 17، أضافت العديد من الميزات الجديدة والتحسينات إلى متصفح سفاري لتحسين تجربة التصفح عبر الإنترنت في أجهزة آبل.

إليك أبرز الميزات الجديدة في متصفح سفاري في iOS 17 وكيفية استخدامها:

1- الملفات الشخصية:

في نظام التشغيل ‌iOS 17‌ تتوفر ميزة الملف الشخصي (Profile) في متصفح سفاري المصممة للسماح لك بإنشاء ملف خاص للعمل وآخر للاستخدام الشخصي أو لأي استخدام آخر، بحيث تُفصل جميع بيانات التصفح المرتبطة بملف العمل عن الملف الخاص للاستخدام الشخصي.

يحتوي كل ملف شخصي على سجل تصفح، وإضافات، وبيانات مواقع الويب بشكل منفصل. ويمكنك إيقاف تشغيل ملفات تعريف الارتباط في ملف شخصي واحد على سبيل المثال، وتركها لملف آخر.

يمكن إعداد الملفات الشخصية في متصفح سفاري في نظام التشغيل iOS 17‌ باتباع هذه التعليمات:

افتح تطبيق (الإعدادات) Settings. مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى خيار (سفاري) Safari ثم انقر فوقه. انقر فوق (ملف شخصي جديد) New Profile . اختر أيقونة واسم ولون الخلفية للملف الشخصي. اضبط إعدادات المفضلات (Favorites) والتبويبات (Tabs). انقر فوق (تم) Done .

2- ميزة إغلاق نوافذ التصفح الخاص:

في نظام التشغيل iOS 17 تكون نوافذ التصفح الخاص (Private browsing) مغلقة وتتطلب كلمة مرور لفتحها والوصول إليها. فإذا أعطيت هاتفك غير المقفل إلى شخص ما وحاول فتح تبويب من تبويبات التصفح الخاص في سفاري، لن يستطيع الوصول دون مصادقة معرف الوجه أو معرف اللمس أو إدخال رمز المرور.

تساعد هذه الميزة في الحفاظ على خصوصية نافذة التصفح الخاص حتى لو كان لدى شخص آخر إمكانية الوصول إلى هاتف آيفون الخاص بك، وهذه الميزة تأتي مفعلة افتراضيًا في نظام التشغيل iOS 17، ولكن يمكن تعطيلها باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات، ثم اختر (سفاري) Safari . مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى خيار (Require ‌Face ID‌ (or ‌Touch ID‌) to Unlock Private Browsing). أوقف تشغيل الميزة بالنقر فوق زر التبديل بجانب هذا الخيار ليصبح الزر رماديًا.

3- تعيين محرك بحث خاص:

في نظام التشغيل iOS 16، يمكنك اختيار محرك بحث افتراضي لاستخدامه مع سفاري، ولكن في نظام ‌iOS 17‌، يمكنك اختيار محركات بحث منفصلة للتصفح العادي والتصفح الخاص، وتشمل الخيارات: محرك بحث جوجل، و Yahoo و Bing و DuckDuckGo و Ecosia.

ولاختيار متصفح خاص، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات، ثم اختر (سفاري) Safari . انقر فوق (محرك البحث الخاص) Private Search Engine . انقر فوق واحد من خيارات (محرك البحث) Search Engine لتحديد المتصفح الخاص.

4- إيقاف التتبع عبر روابط URL:

يمكن تجريد روابط URL في ‌iOS 17‌ من جميع معلومات التتبع الملحقة بنهاية رابط URL حتى لا تستطيع مواقع الويب تتبع تصفحك باستخدام معرفات URL. وتكون هذه الميزة مفعلة تلقائيًا في وضع التصفح الخاص في نظام التشغيل ‌iOS 17‌، ولكن يمكن تشغيلها لجميع عمليات التصفح باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات، ثم اختر (سفاري) Safari. انقر فوق (متقدم) Advanced. انقر فوق خيار (Advanced Tracking and Fingerprinting Protection). فعّل خيار (All Browsing).

سيضمن تفعيل هذا الخيار أن جميع روابط URL التي تفتحها في متصفح سفاري ستجرد معلومات التتبع الإضافية التي تضاف أحيانًا في نهاية رابط URL.

5- إخفاء عنوان IP من المواقع:

عادةً عندما تتصفح الويب، يصبح بإمكان مقدم الخدمة، وكذلك مواقع الويب التي تزورها، الاطّلاع على المعلومات الواردة في حركة مرور الويب، مثل سجلات DNS وعنوان IP. ويمكن استخدام هذه المعلومات في تحديد هويتك وإنشاء ملف تعريف لموقعك وسجل تصفحك بمرور الوقت.

لذلك تقدم آبل في نظام ‌iOS 17‌ خيار لإخفاء عنوان IP من كل من (أدوات التتبع ومواقع الويب) Trackers and Websites أو (أدوات التتبع) Trackers فقط عند استخدام ميزة iCloud Private Relay. وبعد اختيار إخفاء عنوان IP عن أدوات التتبع ومواقع الويب، سيبقى عنوان IP مخفي ولن تتمكن مواقع الويب من تحديد موقعك باستخدام هذه المعلومات.

في نظام ‌iOS 16‌، كانت ميزة ‌iCloud‌ Private Relay مصممة لإخفاء عنوان IP بشكل أساسي من أدوات التتبع المعروفة، لذلك يعد هذا تطورًا لهذه الميزة.