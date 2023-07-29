هونر تعلن عن هاتف Honor X6a بتكلفة منخفضة

أعلنت شركة هونر رسميًا عن هاتف ذكي جديد منخفض السعر، وهو هاتف Honor X6a، الذي يحمل مواصفات مقبولة لأصحاب الميزانيات المحدودة.

ويأتي هاتف هونر الجديد Honor X6a بشاشة كبيرة قياسها 6.56 إنشات من نوع TFT LCD، وهي بدقة 720 × 1612 بكسل، بكثافة بكسلات تصل إلى 269 بكسل لكل إنش، ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا.

ويحمل الهاتف معالج Helio G36 من ميدياتيك، وهو معالج ثماني النواة مخصص للأجهزة ذات السعر المنخفض، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بحجم 4 جيجابايت، ومساحة تخزين سعتها 128 جيجابايت قابلة للزيادة عبر إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية منها بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8 بالإضافة كاميرا للتصوير عن قرب وأخرى لعمل تأثير العمق، وكلتاها بدقة 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 5 ميجابكسل.

ويدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع 4G، ويضم بطارية بسعة 5200 ملي أمبير مع شاحن بقوة 22.5 واطًا، يشحن البطارية حتى 30% في غضون 20 دقيقة.

يذكر أن الهاتف مصنوع من مواد بلاستيكية، وله حساس لبصمات الأصابع في الجهة الجانبية، بالإضافة إلى منفذ 3.5 مليمتر للسماعات السلكية، ويتوفر الهاتف باللونين الأسود والأخضر، وقد طرحت هونر الهاتف في المملكة المتحدة بسعر 130 جنيهًا إسترلينيًا، كما تقدم هونر خصمًا إضافيًا عند شراء الهاتف في وقتٍ مبكر من طرحه.

ويعتبر هاتف Honor X6a هو نسخة محسنة في العديد من الجوانب مقارنةً بالإصدار السابق X6 الذي صدر أواخر العام الماضي.