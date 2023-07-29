هونر تعلن عن هاتف Honor X6a بتكلفة منخفضة
أجهزة محمولة

هونر تعلن عن هاتف Honor X6a بتكلفة منخفضة

0

أعلنت شركة هونر رسميًا عن هاتف ذكي جديد منخفض السعر، وهو هاتف Honor X6a، الذي يحمل مواصفات مقبولة لأصحاب الميزانيات المحدودة.

ويأتي هاتف هونر الجديد Honor X6a بشاشة كبيرة قياسها 6.56 إنشات من نوع TFT LCD، وهي بدقة 720 × 1612 بكسل، بكثافة بكسلات تصل إلى 269 بكسل لكل إنش، ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا.

ويحمل الهاتف معالج Helio G36 من ميدياتيك، وهو معالج ثماني النواة مخصص للأجهزة ذات السعر المنخفض، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بحجم 4 جيجابايت، ومساحة تخزين سعتها 128 جيجابايت قابلة للزيادة عبر إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية منها بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8 بالإضافة كاميرا للتصوير عن قرب وأخرى لعمل تأثير العمق، وكلتاها بدقة 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 5 ميجابكسل.

ويدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع 4G، ويضم بطارية بسعة 5200 ملي أمبير مع شاحن بقوة 22.5 واطًا، يشحن البطارية حتى 30% في غضون 20 دقيقة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

أبرز ميزات هاتف Magic V2 القابل للطي من هونر

362

هونر تعلن عن تحديث MagicOS 7.2 لأجهزتها المحمولة

564

يذكر أن الهاتف مصنوع من مواد بلاستيكية، وله حساس لبصمات الأصابع في الجهة الجانبية، بالإضافة إلى منفذ 3.5 مليمتر للسماعات السلكية، ويتوفر الهاتف باللونين الأسود والأخضر، وقد طرحت هونر الهاتف في المملكة المتحدة بسعر 130 جنيهًا إسترلينيًا، كما تقدم هونر خصمًا إضافيًا عند شراء الهاتف في وقتٍ مبكر من طرحه.

ويعتبر هاتف Honor X6a هو نسخة محسنة في العديد من الجوانب مقارنةً بالإصدار السابق X6 الذي صدر أواخر العام الماضي.

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد