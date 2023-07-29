هاتف Galaxy Z Fold5.. إليك المواصفات والسعر

أعلنت شركة سامسونج عن مجموعة جديدة من أجهزتها خلال حدث (Galaxy Unpacked) الذي أُقيم لأول مرة في العاصمة الكورية سول يوم الأربعاء الماضي، وكان أهمها الجيل الخامس من هواتفها الذكية القابلة للطي: Galaxy Z Flip5، وGalaxy Z Fold5.

جاء هاتف (Galaxy Z Flip5) – الذي يطوى رأسيًا – مع بعض التغييرات المهمة مقارنة مع الجيل السابق، وأهمها: الشاشة الخارجية التي أصبحت أكبر 3.78 مرة مقارنة بالجيل السابق، بينما لم يأتِ هاتف (Galaxy Z Fold5) – الذي يُطوى أفقيًا – مع تغييرات كبيرة – فكل ما هناك بعض التحسينات.

ولكن ما هي هذه التحسينات الجديدة في هاتف (Galaxy Z Fold5)، وما هو سعره؟

أولًا، التصميم:

يأتي هاتف (Galaxy Z Fold5) بتصميم الإصدار السابق (Fold4) نفسه، الاختلاف الوحيد يوجد في المفصل الجديد الذي يسمح للهاتف بالطي بشكل مسطح تمامًا، وهذا يعني أنه أصبح أنحف بكثير من سابقه، حيث يبلغ سمكه 13.4 ملم عند إغلاقه، أما حين يكون مفتوحًا لا تتعدى سماكته 6.1 ملم.

ويأتي الهاتف بتصميم من الزجاج المحمي بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2) مع إطار من الألومنيوم، وفي الظهر ستجد الكاميرات الثلاث موجودة في إطار رأسي بارز قليلًا على غرار هواتف Galaxy S23 الرائدة.

ثانيًا؛ الشاشة:

يضم هاتف سامسونج (Galaxy Z Fold5) شاشة داخلية رئيسية من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بمقاس 7.6 بوصات، وتتميز بدقة 2170 × 1812 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث تكيفي يبلغ أقصاه 120 هرتزًا، وتدعم ميزة (+HDR10)، وشاشة خارجية قياسها 6.2 بوصات، وتبلغ دقتها 2316 × 904 بكسلًا، وتدعم معدل التحديث نفسه.

وتشمل التحديثات الأخرى زيادة سطوع الشاشة الداخلية التي تأتي بمقاس 7.6 بوصات، والتي يبلغ سطوعها 1750 شمعة في المتر، وهذا السطوع أعلى من منافسه (Pixel Fold) من جوجل الذي تدعم شاشته سطوع أقصاه 1450 شمعة.

ثالثًا؛ الكاميرا:

يضم هاتف (Galaxy Z fold5) كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة بدقة 10 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.4.

تدعم هذه الكاميرا تصوير الفيديو بدقة 8K بمعدل 24 إطارًا في الثانية، وبدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 أو 240 إطارًا في الثانية.

والكاميرا الأمامية توجد كاميرا واحدة مدمجة في الشاشة الداخلية بدقة 4 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية مدمجة في الشاشة الخارجية بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. والاثنان يدعمان تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 أو 60 إطارًا في الثانية.

رابعًا؛ المعالج والأداء:

يعمل هاتف (Galaxy Z Fold5) بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، الذي يقدم أداءً أفضل بنسبة 17% مقارنة بالإصدار السابق.

وسيتوفر الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت. ولا يدعم وجود منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية.

ويأتي الهاتف مع بطارية سعتها 4400 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط. ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1.1.

يُعد هذا الهاتف أداة قوية للإنتاجية، بفضل أنه يدعم استخدام القلم (S Pen)، ويدعم ميزة تُطلق عليها سامسونج اسم (وضع فلكس) Flex Mode، تتيح تقسيم الشاشة إلى قسمين – عندما يكون الجهاز مفتوحًا بزاوية 90 درجة كوضع الحاسوب المحمول – لعرض نوعين مختلفين من المحتوى أثناء استخدام التطبيقات.

خامسًا؛ السعر والتوافر:

يتوفر هاتف Galaxy Z Fold5 بسعر يبدأ من 1800 دولار، وقد أعلنت سامسونج أمس أنه متاح للطب السابق وسيتوفر في الأسواق ابتداءً من يوم 11 أغسطس القادم.

كما أنه متاح للحجز الآن في المملكة العربية السعودية بسعر 6899 ريالًا سعوديًا للإصدار ذي سعة التخزين البالغة 256 جيجابايت، ويمكنك حجز الإصدار ذي سعة التخزين البالغة 512 جيجابايت بالسعر نفسه، مما يوفر لك مبلغ 500 ريال سعودي والحصول على ضعف السعة التخزينية. كما يمكنك حجز الإصدار ذي سعة التخزين البالغة واحد تيرابايت بمبلغ 7399 ريالًا سعوديًا بدلًا من سعر 8249 ريالًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy Z Fold5: