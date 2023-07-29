ناسا تنضم إلى خدمات البث عند الطلب وتعلن عن +NASA … عاجل

أعلنت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) NASA عن إطلاق أول خدمة للبث عند الطلب، كما أعلنت عن تحديثات أخرى تتعلق بمنصاتها الرقمية.

وقالت ناسا في منشور على مدونتها: «تعمل وكالة ناسا على رفع مستوى منصاتها الرقمية لصالح الجميع من خلال تجديد مواقعها الإلكترونية الرائدة والعلمية، وإضافة أول خدمة بث عند الطلب، وتحديث تطبيق ناسا».

وأضافت الوكالة أنه مع هذه التغييرات، سيتمكن الجميع من الوصول إلى عالم جديد من المحتوى من وكالة الفضاء.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى المعاينة المبكرة والجارية لموقع الويب التجريبي الآن، وطلبت الوكالة من المستخدمين زيارة الموقع وإرسال التعليقات إلى الرابط.

وأوضحت الوكالة أن تجربة الويب الجديدة هذه سوف تعمل كقاعدة رئيسية دائمة التوسع، لكنها ستكون موحدة لتسهيل الحصول على معلومات بشأن مهام الوكالة وأبحاثها، وبيانات المناخ، وأخبار مهمة القمر (أرتميس) Artemis، وغير ذلك.

وستوفر مواقع الويب المحدثة: nasa.gov و science.nasa.gov تجربة متصلة ومصنفة حسب المواضيع مع محرك بحث مشترك، وتجربة متكاملة للتنقل، وقدرات محسنة للنشر في مجموعة محدثة وآمنة من أدوات الويب.

وأشارت وكالة ناسا إلى أنها سوف تواصل تحديث موقعها التجريبي وتحسينه بناءً على التعليقات من زوار الموقع.

وقالت الوكالة إنها سوف تطلق أيضًا في وقت لاحق من هذا العام منصتها الجديدة للبث (ناسا بلس) +NASA، كما سوف ترّقي تطبيقها للأجهزة المحمولة.

وأوضحت الوكالة أنه من خلال خدمة البث المباشر الخالية من الإعلانات وبدون تكلفة والصديقة للأسرة، سوف يتمكن المستخدمون من الوصول إلى التغطية المباشرة للوكالة ومشاهدة مهام ناسا من خلال مجموعات من سلاسل الفيديو الأصلية، ومن ذلك مجموعة من السلاسل الجديدة التي ستُطلق عبر خدمة البث.

وقالت الوكالة في منشورها: «سوف يساعدنا تحويل وجودنا الرقمي على تحسين سردنا القصص عن كيف تستكشف وكالة ناسا المجهول في الجو والفضاء، وتُلهم من خلال الاكتشاف، وتبتكر لصالح البشرية».

هذا، وسوف تتوفر (ناسا بلس) عبر معظم المنصات الرئيسية عبر تطبيق (ناسا) في الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس، ومنصات التلفزة، مثل: (روكو)، و(آبل تي في)، و(فاير تي في)، وعلى الويب عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة.