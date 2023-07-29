يُعد هاتف Galaxy Z Flip5 أحدث طراز من سلسلة Flip القابلة للطي رأسيًا من سامسونج، وبسبب التحسينات الجديدة التي أضافتها سامسونج إلى هذا الطراز، وخاصة الشاشة الخارجية الأكبر التي تساعد في أداء بعض المهام دون الحاجة إلى فتح الشاشة الرئيسية، أصبح العديد من الأشخاص يفكرون في البدء باستخدام الهواتف القابلة للطي رأسيًا مثل Flip5 للتمتع بتجربة استخدام جديدة.

ولكن قبل أن تتخذ القرار النهائي فيما يتعلق بشراء هاتف Flip5 سيكون من الجيد مقارنته بهاتف Galaxy S23 الذي صدر في شهر فبراير من هذا العام، والذي يضم ميزات ممتازة، والأهم أن كلا الهاتفين يبدأ سعرهما من 999 دولارًا.

إليك مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy Z Flip5 و Galaxy S23 لتتعرف على جميع مواصفات وميزات كلا الهاتفين:

1- التصميم:

يأتي هاتف Galaxy Z Flip5 بتصميم مشابه جدًا لتصميم الجيل السابق، ولكن هناك بعض الاختلافات الرئيسية، وأبرزها: الشاشة الخارجية الأكبر حجمًا، ومفصل Flex Hinge الجديد الذي يسمح للهاتف بالطي بشكل مسطح تمامًا، وترتيب عدسات الكاميرات الخلفية الذي أصبح أفقيًا.

أما هاتف سامسونج Galaxy S23 فهو يأتي بتصميم من الزجاج مع إطار من الألمنيوم، وتظهر بعض التحسينات في التصميم مقارنة بالجيل السابق، حيث تخلت سامسونج عن الإطار المحيط بالكاميرات الخلفية وأصبحت الكاميرات الثلاثة موجودة في دوائر منفصلة بارزة قليلًا على غرار (جالاكسي إس23 ألترا) الهاتف الأكبر في السلسلة.

عند وضع كلا الهاتفين بجانب بعضهما ستلاحظ أن Galaxy Z Flip5 أطول وأوسع وأنحف وأثقل من Galaxy S23 وهو غير مطوي، ولكن نظرًا إلى أن Flip5 يمكن طيه إلى نصفين، فهو أكثر قابلية للحمل.

الشاشة:

يضم هاتف (Galaxy Z Flip5) شاشة رئيسية داخلية من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بمقاس 6.7 بوصات، وبدقة 2640 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث تكيفي يبلغ أقصاه 120 هرتزًا، وسطوعًا يبلغ 1200 شمعة، وتدعم ميزة (+HDR10).

أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (Super AMOLED) بمقاس 3.4 بوصات، وتبلغ دقتها 748 × 720 بكسلًا، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2).

يضم هاتف (Galaxy S23) شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس 6.1 بوصات وبدقة 2340 × 1080 بكسلًا، وتدعم الشاشة معدل تحديث تكيُّفي يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوعًا يبلغ 1200 شمعة، وتدعم تقنية (+HDR10)، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2).

عند مقارنة مواصفات الشاشة في كلا الهاتفين، ستلاحظ أن Galaxy S23 يحتوي على شاشة أقصر وأكثر إشراقًا وأقوى من Flip 5. بينما يضم Flip 5 شاشة رئيسية أكبر، وشاشة خارجية أكبر من الطراز السابق وتطلق عليها سامسونج اسم Flex Window.

فإذا كنت تحاول إنشاء فيديو لتطبيق تيك توك على سبيل المثال، يمكنك وضع Flip 5 في أي مكان تريده بأي زاوية تقريبًا واستخدام الشاشة الخارجية لتسجيل فيديو بالكاميرات الخلفية ورؤية نفسك اثناء التسجيل، وهذا الأمر غير ممكن في الهواتف الذكية ذات التصميم التقليدي وهو من أفضل ميزات Galaxy Z Flip5.

ويمكنك أيضًا استخدام شاشة Flex Window للتحقق من الإشعارات، أو قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك أو الرد على الرسائل أو إجراء المدفوعات.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف (Galaxy Z Flip5) بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، الذي يقدم أداءً أفضل بنسبة 17% مقارنة بالإصدار السابق.

وسيتوفر الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويأتي الهاتف مع بطارية سعتها 3700 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط. ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1.1.

يعمل هاتف سامسونج Galaxy Z Flip5 بالمعالج نفسه وهو من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.36 جيجاهرتز.

ويتوفر هذا الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من سعة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت.

يأتي هاتف Galaxy S23 ببطارية سعتها 3900 ميلّي أمبير/ الساعة، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي. ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 الخاصة بسامسونج.

الكاميرا:

يضم هاتف (Galaxy Z Flip5) كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 و 60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 أو 240 إطارًا في الثانية.

والكاميرا الأمامية مدمجة في الشاشة الداخلية الكبيرة، وهي كاميرا أحادية بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يأتي هاتف Galaxy S23 بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

يتوفّر هاتف سامسونج Galaxy S23 في السعودية بسعر يبدأ من 2999 ريالًا سعوديًا. ويتوفّر الهاتف بأربعة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأخضر، والبنفسجي.

يتوفر هاتف Galaxy Z Flip5 بسعر يبدأ من 999 دولارًا، وهو متاح للطب السابق في المملكة العربية السعودية بسعر 3999 ريالًا سعوديًا للإصدار ذي سعة التخزين البالغة 256 جيجابايت، وسيتوفر في الأسواق ابتداءً من يوم 11 أغسطس القادم.

يتوفر هذا الهاتف بأربعة ألوان، هي: الأسود الجيرافيتي (Graphite) واللافندر، والأخضر النعناعي، والكريمي، بالإضافة إلى لونين متاحين حصريًا في موقع سامسونج، وهما: الأخضر والأصفر.

أيهما تختار؟

كل من Galaxy Z Flip5 و S23 من الهواتف الرائدة الرائعة، ولكن إذا كنت تبحث عن جهاز يشمل جميع الميزات التي يحتاجها معظم الناس فإن Galaxy S23 هو الخيار الأفضل، فهو يحتوي على نظام كاميرا أفضل، وعمر بطارية أطول، وهو مقاوم للماء والغبار بحسب تصنيف IP68، ويضم شاشة أكثر إشراقًا، وهيكل أقوى.

بينما يمكنك اختيار Flip5 إذا كنت ترغب في خوض تجربة استخدام جديدة مع الهواتف القابلة للطي، وللحصول على شاشة أكبر وجسم أصغر في الوقت نفسه، مما يعني أنك ستتمتع بتجربة استخدام ممتازة أثناء التصفح واللعب بالألعاب في الشاشة الرئيسية، وفي الوقت نفسه يسهل وضع في الجيب بعد طيه، بالإضافة إلى أنه يعمل بالمعالج نفسه، لذا يجب أن يكون الأداء والكفاءة متطابقين تقريبًا أيضًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي سامسونج Galaxy Z Flip5 و Galaxy S23: