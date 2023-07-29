مقارنة بين جهازي Galaxy Tab S9 من سامسونج و iPad Air 2022 من آبل

أعلنت سامسونج عن مجموعة جديدة من الأجهزة في حدث Galaxy Unpacked لعام 2023 يوم الأربعاء الماضي، منها: هاتف Galaxy Z Fold 5 وساعة Galaxy Watch 6 وسلسلة الأجهزة اللوحية (Galaxy Tab S9) التي تتضمن ثلاثة طرز.



وعند الحديث عن الأجهزة اللوحية، تكون أجهزة آيباد من آبل من أوائل الأجهزة التي نفكر فيها، فإذا كنت تخطط لشراء جهاز لوحي هذا العام، عليك التفكير في جهازي Galaxy Tab S9 من سامسونج و iPad Air 2022 من آبل لأنهما من أفضل الأجهزة اللوحية في عام 2023.

ولمساعدتك في اتخاذ القرار النهائي، إليك مقارنة بين جهازي Galaxy Tab S9 من سامسونج و iPad Air 2022 من آبل:

التصميم:

يتميز جهازي Galaxy Tab S9 من سامسونج و (iPad Air (2022 من آبل بالتصميم البسيط والأنيق، ويأتي جهاز Galaxy Tab S9 بوزن أثقل قليلاً، حيث يبلغ وزنه 498 جرامًا، بينما يزن جهاز iPad Air 461 جرامًا. ومع ذلك، فإن iPad Air أكبر قليلاً، حيث تبلغ أبعاده 178.5 × 247.6 × 6.1 ملم مقارنة بأبعاد جهاز Tab S9 التي تعادل 165.8 × 254.3 × 5.9 ملم.

يحتوي جهاز سامسونج اللوحي على مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، بينما يحتوي جهاز iPad Air على مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل.

ويتمثل الاختلاف الأكثر أهمية في التصميم بين الجهازين في أن Tab S9 مقاوم للغبار والمياه بحسب تصنيف IP68، وهذا يعني أنه يمكن أن يتحمل الغمر في عمق يصل إلى متر ونصف تحت الماء لمدة تصل إلى نصف ساعة. بينما جميع أجهزة iPad لا تقدم هذا المستوى من الحماية من الماء.

الشاشة:

يضم جهاز Galaxy Tab S9 من سامسونج شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس 11 بوصة، وبدقة 2560 × 1600 بكسلًا وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، بينما يأتي جهاز iPad Air 2022 من آبل بشاشة من نوع (Liquid Retina IPS LCD) بمقاس 10.9 بوصات، وبدقة 2360 × 1640 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا فقط.



الأداء والبطارية والشحن:

يعمل جهاز Galaxy Tab S9 بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.36 هرتز، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 من سامسونج، كما يدعم هذا الجهاز شبكات الواي فاي (Wi-Fi 6e) و بلوتوث 5.3.

يحتوي Galaxy Tab S9 على بطارية سعتها 8400 ميلّي أمبير/ الساعة، ويتوفر هذا الجهاز اللوحي بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

يعمل جهاز iPad Air 2022 بمعالج من نوع M1 من آبل الثماني النوى وبتردد أقصاه 3.2 هرتز، ويعمل بنظام التشغيل iPadOS 15.4 ويدعم التحديث إلى نظام iPadOS 16.5، كما يدعم هذا الجهاز شبكات الواي فاي (Wi-Fi 6) و بلوتوث 5.0.

يحتوي iPad Air 2022 على بطارية سعتها 7606 ميلّي أمبير/ الساعة، ويتوفر هذا الجهاز اللوحي بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، بسعة 64 أو 256 جيجابايت.

الكاميرا:

يضم جهاز Galaxy Tab S9 كاميرا خلفية أحادية العدسات، بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تقنية (HDR) ويمكنك استخدامها لتصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ويحتوي هذا الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تقنية (HDR) ويمكنك استخدامها لتصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما جهاز iPad Air 2022 فهو يضم كاميرا خلفية أحادية العدسات، بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تقنية (HDR) ويمكنك استخدامها لتصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

كما يحتوي هذا الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تقنية (HDR) ويمكنك استخدامها لتصوير مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع جهاز iPad Air 2022 في السوق الإماراتي بسعر يبدأ من 2499 درهمًا، وفي السوق السعودي بسعر يبدأ من 2699 ريالًا، ويتوفر بخمسة ألوان، هي: الأبيض (Starlight)، والوردي، والرمادي (Space Gray)، والبنفسجي والأزرق.

أما جهاز (Galaxy Tab S9) فهو مُتاح للحجز السابق بسعر يبدأ من 800 دولار، كما أنه متاح للحجز الآن في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 3399 ريالًا، ويتوفر بلونين، هما: الأسود (Graphite)، والبيج (Beige).

أيهما تختار؟

إذا كنت من محبي نظام أندرويد وتستخدم أجهزة أخرى تعمل بالنظام نفسه وخاصة أجهزة سامسونج سيكون جهاز Galaxy Tab S9 من سامسونج خيارًا مناسبًا لك، بينما سيكون من الأفضل اختيار iPad Air 2022 إذا كنت من مستخدمي هواتف آيفون.

وإذا كنت تفكر في استخدام الجهاز اللوحي منفصلًا عن باقي أجهزتك، فسيتعمد الاختيار على ميزانيتك، وتفضلاتك الشخصية من حيث التصميم والألوان.

إليك المواصفات الكاملة لجهازي Galaxy Tab S9 من سامسونج و iPad Air 2022 من آبل: