مقارنة بين جهازي سامسونج Galaxy Tab S8 و Galaxy Tab S9

يُعد جهاز سامسونج Galaxy Tab S9 طرازًا مطورًا عن Galaxy Tab S8 الذي صدر العام الماضي، ويشترك كلا الجهازين في مقاس الشاشة، وتدعم معدل تحديث متغير قدره 120 هرتزًا.

ولكن لم يتغير الكثير فيما يتعلق بالتصميم، حيث يأتي كلاهما بتصميم بسيط وأنيق من الألمنيوم والجهة الأمامية من الزجاج. بالإضافة إلى أن سامسونج احتفظت بالكاميرا الخلفية التي تأتي بدقة 13 ميجابكسل في طراز Galaxy Tab S9 لكنها لم تحتفظ بالكاميرا الثانية التي تأتي بدقة 6 ميجابكسل المتوفرة في Tab S8.

إليك جميع الميزات والمواصفات المتوفرة في جهازي سامسونج Galaxy Tab S8 و Galaxy Tab S9:

1- جهاز Galaxy Tab S9 اللوحي:

يأتي جهاز سامسونج Galaxy Tab S9 اللوحي بتصميم بسيط مع جهة خلفية مصنوعة من الألمنيوم والأمامية من الزجاج ويبلغ وزنه 498 جرامًا، وسمكه 5.9 ملم. ويحتوي على مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وهو مقاوم للغبار والمياه بحسب تصنيف IP68، وهذا يعني أنه يمكن أن يتحمل الغمر في عمق يصل إلى متر ونصف تحت الماء لمدة تصل إلى نصف ساعة.

يضم جهاز Galaxy Tab S9 شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس 11 بوصة، وبدقة 2560 × 1600 بكسلًا وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتز، ويعمل بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانوميتر، وبتردد أقصاه 3.36 هرتز، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 من سامسونج، كما يدعم هذا الجهاز شبكات الواي فاي (Wi-Fi 6e) و بلوتوث 5.3.

يحتوي Galaxy Tab S9 على بطارية سعتها 8400 ميلّي أمبير/ الساعة، ويتوفر هذا الجهاز اللوحي بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

أما بالنسبة إلى نظام الكاميرا، فهذا الجهاز يضم كاميرا خلفية أحادية العدسات، بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تقنية (HDR) ويمكنك استخدامها لتصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ويحتوي هذا الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تقنية (HDR) ويمكنك استخدامها لتصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يتوفر هذا الجهاز بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويمكن زيادتها حتى واحد تيرابايت من خلال فتحة بطاقة microSD المدمجة.

جهاز (Galaxy Tab S9) مُتاح للحجز السابق بسعر يبدأ من 800 دولار، ويتوفر بلونين، هما: الأسود (Graphite)، والبيج (Beige).

2- جهاز Galaxy Tab S8 اللوحي:

يضم جهاز Galaxy Tab S8 شاشة من نوع (TFT LCD) بقياس 11 بوصة، وبدقة 2560 × 1600 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

يعمل Galaxy Tab S8 بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 1)، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ولكن يمكنك زيادتها حتى واحد تيرابايت باستخدام بطاقة ذاكرة microSD خارجية.

يعمل جهاز سامسونج Galaxy Tab S8 اللوحي بنظام أندرويد 12 ولكن يمكن تحديثه إلى أندرويد 13. كما ستتلقى ما يصل إلى أربعة سنوات من تحديثات البرامج وخمس سنوات على الأقل من الدعم الأمني، مما يعني أن هذا الجهاز يمكن أن يستمر معك لفترة طويلة.

يضم هذا الجهاز كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 13 ميجابكسل، والثانية بدقة 6 ميجابكسل. ويبدأ سعره من 1899 درهمًا إماراتيًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الفضي والأسود الجرافيتي والوردي.

إليك المواصفات الكاملة لجهازي سامسونج Galaxy Tab S8 و Galaxy Tab S9: