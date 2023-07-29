زوكربيرج يبدي تفاؤله بشأن مستقبل ثردز

يعقد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، آمالًا عريضة على منصة “ثردز Threads” التي أُطلقت حديثًا، حيث صرح بأنه يعتقد أنها ستصل إلى مليار مستخدم مستقبلًا.

ويأتي تصريح زوكربيرج بعد أن شهدت منصة ثردز إقبالًا كبيرًا خلال الأيام الأولى من إطلاقها، حيث تجاوز عدد مستخدميها 100 مليون مستخدم خلال أقل من أسبوع، على الرغم من أن تقارير لاحقة أكدت تراجع التفاعل وانحسار عدد المستخدمين النشطين بشكل واضح.

وفي ضوء تلك التقارير، قال زوكربيرج إن هناك عشرات الملايين الذين لا يزالون يستخدمون التطبيق بصورة يومية.

ووفقًا لزوكربيرج، فإن التركيز الأساسي في منصة ثردز سيكون منصبًا على الاحتفاظ بالمستخدمين الحاليين، بجانب إضافة المزايا الرئيسية المفقودة في التطبيق، وأشار إلى أنه واثق للغاية من نمو ثردز.

يذكر أن شركة ميتا لم تسوق حتى الآن لثردز على أيٍ من منصاتها الشهيرة مثل فيسبوك أو إنستاجرام، ولم تنفق أموالًا للترويج له حتى الآن، علمًا بأنه مربوط بشكل وثيق بمنصة إنستاجرام.

وأفادت تقارير صحفية بأن إيلون ماسك، مالك منصة تويتر المنافسة، قد أخبر موظفيه بأنه ينوي تحويلها إلى منصة شاملة، تصل في نهاية الأمر إلى مليار مستخدم نشط، وأن لديه خططًا مختلفة لتحقيق ذلك الهدف.

وسجلت منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بميتا نموًا في العائدات المالية خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت 35 مليار دولار بينما وصلت الأرباح إلى 7.78 مليارات دولار.

ويستخدم تقريبًا أكثر من نصف سكان العالم منصات شركة ميتا المختلفة وفقًا لآخر الإحصائيات الرسمية، وتعتمد الشركة بشكل أساسي على الإعلانات كمصدر دخل لها.