أبرز ميزات ساعات سامسونج Galaxy Watch6 الجديدة 

كشفت سامسونج خلال حدث Galaxy Unpacked 2023 عن سلسلة ساعات (Watch6) التي تضم طرازين، هما: Galaxy Watch6، و Galaxy Watch6 Classic.

وتُعدّ كل من Galaxy Watch6 و Watch6 Classic من أفضل ساعات سامسونج الذكية حتى الآن، فهي تأتي مع ترقيات ممتازة عن الطرز السابقة. فإذا كنت تفكر في شراء ساعة ذكية تعمل بنظام Wear OS، يجب أن تحتل تشكيلة Galaxy Watch6 من سامسونج المرتبة الأولى في قائمتك. فهذه الساعات تحتوي على جميع الميزات والمواصفات التي تجعلها مثالية لجميع المستخدمين تقريبًا.

وفيما يأتي، سنذكر أبرز ميزات ساعات سامسونج Galaxy Watch 6 الجديدة:

1- حافات أنحف، وشاشات عرض أكبر:

للوهلة الأولى، قد تبدو ساعة سامسونج Galaxy Watch6 وطراز Classic مشابهين للطرز السابقة التي أنتجتها سامسونج، ولكن هناك ترقية رئيسية واحدة في التصميم وهي: الحوفات النحيفة.

وهذا بدوره سمح بزيادة حجم الشاشة لتقديم تجربة استخدام أفضل، إذ تقول سامسونج إن ساعة Galaxy Watch6 تحتوي على إطار أنحف بنسبة 30%، بينما الإطار الدوار لطراز Watch6 Classic أنحف بنسبة 15%.

بالنسبة لحجم الشاشة، فإن إصدار Watch6 بقياس 40 ملم يأتي مع شاشة من نوع AMOLED مقاس 1.3 بوصة، بينما يحتوي طراز 44 ملم على شاشة مقاس 1.5 بوصة.

2- شاشة أكثر إشراقًا:

تتميز شاشات ساعات Galaxy Watch6 الدائرية ليس فقط بحجمها الأكبر، بل هي أكثر إشراقًا أيضًا. إذ تأتي مع ذروة سطوع تبلغ 2000 شمعة مما يضمن أنه يمكنك رؤية محتوى الشاشة حتى تحت ضوء الشمس الساطع جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن ميزة (التشغيل الدائم) Always On Display الموجودة في هذه الساعات تضبط السطوع اعتمادًا على الضوء المحيط بالساعة.

3- عمر بطارية أطول:

تسمتر ساعات Galaxy Watch6 بالعمل لفترة أطول مقارنةً بالطرز السابقة على الرغم من الشاشات الأكبر والأكثر إشراقًا، وهذا بسبب البطاريات الكبيرة الموجودة داخل هذه الساعات.

إذ يحتوي طراز Galaxy Watch6 مقاس 40 ملم على بطارية سعتها 300 ميلّي أمبير/ الساعة، بينما يحتوي طراز 44 ملم على بطارية سعتها 425 ميلّي أمبير/ الساعة. وبالمقارنة مع إصدارات Watch5 مقاس 40 مم و 44 مم فهي تضم بطاريات بسعة 284 ميلّي أمبير /الساعة، و 410 ميلّي أمبير/ الساعة على التوالي.

في حين أن طرز Galaxy Watch6 Classic يضم هيكل أكبر، إلا أنها تتميز بسعة البطاريات نفسها وهي 300 ميلّي أمبير/ الساعة لمقاس 40 ملم، و425 ميلّي أمبير/ الساعة لمقاس 44 ملم. وتقول سامسونج إن ساعات Watch6 يمكن أن تستمر حتى 40 ساعة بشحنة واحدة مع إيقاف تشغيل ميزة Always On Display. وعندما تكون في عجلة من أمرك، ستكون ثماني دقائق من الشحن كافية لتوفير ثماني ساعات إضافية من وقت التشغيل.

4- تعمل بمعالج أسرع:

تعمل ساعات Galaxy Watch6 بشريحة Exynos W930 من سامسونج، وهي أقوى من شريحة Exynos W920 الموجودة في سلسلة Watch4 و Watch5.

إذ تعمل شريحة Exynos W920 بتردد 1.18 جيجاهرتز، بينما تعمل شريحة Exynos W930 في ساعة Watch6 بتردد 1.4 جيجاهرتز. بالإضافة إلى ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 2 جيجابايت مقابل 1.5 جيجابايت في الطرز السابقة، وهذه العوامل تجعل أداء Watch6 أكثر سلاسة.

5- تعمل بنظام Wear OS 4 الجديد وواجهة المستخدم One UI Watch 5:

تعمل ساعات Galaxy Watch6 بنظام Wear OS 4 الجديد، ويعد أحدث إصدار لنظام التشغيل Wear OS الذي يعد بعمر بطارية أفضل وأداء أكثر سلاسة، وذلك بفضل التحسينات التي أضافتها جوجل إلى هذا النظام.

بالإضافة إلى ذلك، يعتمد هذا النظام الذي تعمل به ساعات سامسونج Galaxy Watch6 على واجهة المستخدم One UI Watch 5، وهي أحدث واجهة من سامسونج، وتحتوي على العديد من الميزات والتحسينات الجديدة التي تركز في ميزات الصحة، ووجوه الساعة الجديدة، وغيرها من الميزات لتقديم تجربة استخدام أفضل.