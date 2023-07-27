مقارنة بين ساعتي Galaxy Watc6 و Apple Watch Series 8

كشفت سامسونج يوم الأربعاء الماضي خلال حدث Galaxy Unpacked 2023 الذي أُقيم لأول مرة في العاصمة الكورية سول، عن سلسلة ساعات (Watch 6) التي تضم طرازين، هما: Galaxy Watch6، و Galaxy Watch6 Classic. وتُعد Galaxy Watch 6 منافسة لساعة Apple Watch Series 8، وعندما تفكر في شراء ساعة ذكية هذا العام، ستكون كلتا الساعتين من الخيارات الأولى التي ستفكر فيها.

ولمساعدتك في الاختيار، إليك مقارنة بين ساعتي Galaxy Watch6 و Apple Watch Series 8:

1- ساعة Apple Watch Series 8 :

تأتي ساعة Apple Watch Series 8 بهيكل مربع الشكل مصنوع من الألمنيوم وهناك طرز هيكلها مصنوع من الستانليس ستيل وتتوفر بمقاسين هما: 41 أو 45 ملم، وتتوفر هذه الساعة بأربعة ألوان، هي: الأسود والأبيض، والفضي، والأحمر.

تأتي ساعة Apple Watch Series 8 مقاس 41 ملم مع شاشة بمقاس 1.7 بوصة، وبدقة 430 × 352 بكسل. أما طراز 45 ملم فهو يأتي مع شاشة بمقاس 1.9 بوصة، وبدقة 484 × 396 بكسل.

تدعم ساعة Watch Series 8 ميزة التشغيل الدائم (Always On)، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وميزة الكشف التلقائي عن التمارين، وميزات تتبع النوم، وتضم مستشعر معدل ضربات القلب، ومقياس التسارع، ومستشعر الضوء، وغيرهم.

تعمل بمعالج من نوع Apple S8، وتدعم شبكات الواي فاي، والبلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتتوفر بذاكرة وصول عشوائي بسعة 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، وتضم بطارية سعتها 308 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن اللاسلكي السريع، ويمكنك الاستمرار في استخدام الساعة لمدة 18 ساعة.

يبدأ سعر ساعة Apple Watch Series 8 التي تأتي مع هيكل مصنوع من الألمنيوم من 399 دولارًا، بينما يبدأ سعر الطرز التي تأتي مع هيكل مصنوع من الستانليس ستيل من 699 دولارًا.

2- ساعة Galaxy Watch6:

تأتي ساعة (Galaxy Watch6) بهيكل دائري الشكل مصنوع من الألمنيوم وتتوفر بمقاسين هما: 40 أو 44 ملم، وتتميز بشاشة من الكريستال الياقوتي.

تأتي ساعة Galaxy Watch6 مقاس 40 ملم مع شاشة من نوع (Super AMOLED)، بمقاس 1.3 بوصة، وبدقة 432 × 432 بكسل، أما الطراز مقاس 44 فهو يأتي مع شاشة من نوع (Super AMOLED)، وبمقاس 1.5 بوصة، وبدقة 480 × 480 بكسل.

يتوفر الطراز الذي يأتي بمقاس 40 ملم بلونين، هما: الأسود والذهبي، أما طراز 44 ملم فهو يأتي باللونين الأسود والفضي.

تدعم ساعة Galaxy Watch6 ميزة التشغيل الدائم (Always On)، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وميزة الكشف التلقائي عن التمارين، وميزات تتبع النوم، وتضم مستشعر معدل ضربات القلب، ومستشعر درجة الحرارة، مقياس التسارع، ومستشعر الضوء، وغيرهم.

تعمل بمعالج من نوع Exynos W930، وتدعم شبكات الواي فاي، والبلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتتوفر بذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت، ويضم طراز 40 ملم بطارية سعتها 300 ميلّي أمبير/ الساعة، بينما يضم طراز 44 ملم بطارية سعتها 425 ميلّي أمبير / الساعة.

وتدعم هذه الساعة الشحن اللاسلكي السريع. ويمكنك الاستمرار في استخدام ساعة Galaxy Watch6 لمدة 40 ساعة مع إيقاف تشغيل ميزة (Always On Display)، وفي حال تشغيلها ستستمر في العمل لمدة 30 ساعة.

ساعة Galaxy Watch6 متاحة للطلب السابق سعر يبدأ من 299.99 دولارًا، قبل إصدارها يوم 11 أغسطس القادم.

أيهما تختار؟

تتمتع كلتا الساعتين بميزات ممتازة، وسيعتمد الاختيار بينهما على عامل الشكل، والسعر، والنظام الذي تفضله. وبالنسبة إلى الشكل، فهناك من يفضل الشكل المربع وبعض الأشخاص يفضلون الشكل الدائري للساعات.

أما النظام، فسيكون من الأفضل اختيار ساعة آبل إذا كنت من مستخدمي هواتف آيفون، بينما ستكون ساعة سامسونج هي الأنسب لك إذا كنت من مستخدمي هواتف سامسونج أو هواتف أندرويد الأخرى.

وفيما يتعلق بالسعر، ستلاحظ أن الطرز المصنوعة من الألمنيوم من ساعة آبل يزيد سعرها عن ساعة سامسونج بمقدار 100 دولار تقريبًا، فإذا كنت غير مهتم بعامل الشكل والنظام الذي تعمل به الساعة، وستعتمد في اختيارك على السعر فقط، فسيكون الأنسب لك اختيار ساعة سامسونج.