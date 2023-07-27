جوجل تطلق ميزة التحذير من أجهزة التتبع المجهولة في أندرويد

بدأت جوجل إطلاق ميزة التحذير من أجهزة التتبع غير المعروفة في أجهزة أندرويد، إذ ستنبه المستخدمين عند اكتشاف أجهزة تتبع مخفية بالقرب منهم.

ووفقًا لما جاء عبر الموقع الرسمي لجوجل، فإن الميزة الجديدة تجعل أجهزة أندرويد قادرة على رصد أجهزة التتبع التي لا تخص المستخدم، وتتحرك معه أثناء تنقله، ثم إرسال إشعار له يفيد بأن هناك جهاز تتبع يسافر معه.

وعند الضغط على الإشعار، سوف ينتقل المستخدم إلى خريطة تعرض متى وأين بدأ جهاز التتبع بالسير معه، مع القدرة على تشغيل صوت المتتبع لتحديد مكانه دون أن يعرف مالكه، كما يعرض النظام الرقم التسلسلي للجهاز بالإضافة إلى آخر أربعة أرقام من رقم شريحة الاتصال الخاصة بالمالك الأصلي، وكذلك إرشادات لكيفية تعطيل المتتبع.

وقالت جوجل إن الميزة الجديدة يمكنها حاليًا رصد أجهزة التتبع المجهولة الخاصة بآبل AirTags فقط، وهي تعمل حاليًا على دعم أجهزة تتبع من شركات أخرى مثل سامسونج و Tile وغيرها.

وتستخدم أجهزة التتبع ذات الحجم الصغير عادةً مع المقتنيات الشخصية من أجل العثور عليها عند فقدانها، إلا أن البعض قد أساء استخدامها في تتبع حركة الأشخاص دون علمهم، الأمر الذي دفع آبل لاتخاذ إجراءات لمنع التلصص في وقتٍ سابق، قبل أن تتبعها جوجل الآن بإطلاق ميزتها الجديدة.

وكانت جوجل وآبل قد تعاونتا في وقتٍ سابق من العام على وضع مواصفات جديدة للصناعة من شأنها أن تحد من إساءة استخدام أجهزة التتبع.