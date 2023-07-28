تقرير يكشف عن وضع مبشر لسوق الهواتف الذكية … عاجل

كشف أحدث بحث أجرته شركة (كاناليس) Canalys أن سوق الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم انخفض بنسبة 10 في المئة إلى 258.2 مليون وحدة في الربع الثاني من عام 2023، مما يُظهر تباطؤًا في الانخفاض.

واحتلت شركة سامسونج الكورية الجنوبية المركز الأول بشحن 53.0 مليون وحدة، واحتفظت آبل الأمريكية بالمركز الثاني بعد شحن 43.0 مليون وحدة وحصة سوقية بنسبة 17 في المئة.

واحتلت شركة شاومي الصينية المركز الثالث بعد شحن 33.2 مليون وحدة، وكافحت شركة (أوبو) ومعها العلامة التجارية الفرعية (ون بلس) للحفاظ على المركز الرابع بحصة سوقية بلغت 10 في المئة.

وللمرة الأولى، قفزت إلى المركز الخامس Transsion Group، التي تشمل علامات تجارية، مثل: (تكنو) Tecno، و(إنفينيكس) Infinix، و(آي تل) iTel إلى المركز الخامس مستفيدةً من فرص الانتعاش في السوق الأفريقية والأسواق الناشئة الأخرى التي توسعت فيها حديثًا، وقد شحنت 22.7 مليون وحدة، وشهدت نموًا سنويًا بنسبة 22 في المئة.

وعلّق (أمبر ليو)، المحلل في كاناليس على هذا البحث بالقول: «قلّ تراجع سوق الهواتف الذكية العالمي مرة أخرى، مدعومًا بتخفيض المخزون على مستوى الصناعة وعلامات انتعاش الطلب في بعض الأسواق الإقليمية».

وأضاف (ليو): «تبنت سامسونج إستراتيجية متحفظة وسط ضغوط الربحية والتعافي البطيء في صناعة أشباه الموصلات. ونظرًا إلى أن الربع الثاني كان موسمًا ضعيفًا مع عدد أقل من عمليات الإطلاق الجديدة، فقد شهدت سامسونج أدنى أداء لها في الربع الثاني منذ عام 2013».

ويعتقد (ليو) أن الإصدار الرفيع المستوى لأحدث طرازات (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip، و(جالاكسي زد فولد) Galaxy Z Fold القابلة للطي يُظهر بوضوح طموح سامسونج في التنافس مع آبل في سوق الأجهزة الفاخرة.

ويرى (ليو) أن هذه الخطوة الإستراتيجية حاسمة للتعافي المتوقع خلال الأشهر التسعة إلى الاثني عشر القادمة.

ومن ناحية أخرى، أشار (ليو) إلى أن Transsion Group استحوذت بسرعة على الطلب المنخفض المكبوت في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا حيث دعم استقرار العملات الأجنبية أيضًا ثقة شركاء البيع.

وبالإضافة إلى ذلك، سمح توسعها في أمريكا اللاتينية في الأرباع القليلة الماضية للبائعين بالاستحواذ على الطلب المنخفض في بعض الأسواق التي لا يُباع فيها كثير من الأجهزة.

وأضاف (ليو): «نتوقع انخفاضًا معتدلًا في سوق الهواتف الذكية العالمية في عام 2023».