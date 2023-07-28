أمازون تجلب الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى العيادات

أعلنت شركة (خدمات أمازون للويب) Amazon Web Services عن خدمة جديدة لمقدمي برامج الرعاية الصحية تمتاز بأنها تستخدم تقنيتي الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعرف الكلام لصياغة الوثائق السريرية تلقائيًا.

وأوضحت الذراع المسؤولة عن خدمات الحوسبة السحابية لدى عملاقة التقنية الأمريكية في بيان أن الخدمة المسماة الجديدة AWS HealthScribe تهدف إلى توفير وقت العاملين في مجال الرعاية الصحية باستخدام النصوص والملخصات التي أنشأها الذكاء الاصطناعي لزيارات المرضى، والتي يمكن بعد ذلك إدخالها في نظام السجل الصحي الإلكتروني.

ووفقًا للشركة، يمكن لخدمة AWS HealthScribe أيضًا استخراج المصطلحات الطبية البارزة والأدوية والتفاصيل الرئيسية الأخرى، ويمكن للأطباء التحقق مرة أخرى من كل سطر من النص الذي أُنشئ باستخدام النسخة الأصلية.

يُشار إلى أن التوثيق السريري يعد أمرًا مزعجًا للأطباء والممرضات. وقد وجدت دراسة مولتها الجمعية الطبية الأمريكية في عام 2016 أنه مقابل كل ساعة يقضيها الطبيب مع مريض، يقضي ساعتين إضافيتين في العمل الإداري.

وقالت الدراسة إن الأطباء يميلون أيضًا إلى قضاء ساعة إلى ساعتين إضافية في أداء الأعمال الكتابية خارج ساعات العمل، التي يشير إليها الكثير في الصناعة باسم «وقت البيجامة».

ونتيجة لذلك، تعمل العديد من الشركات، مثل: (نيوأنس كوميونيكيشنز) Nuance Communications التابعة لشركة مايكروسوفت، والآن (خدمات أمازون للويب) على بناء حلول لتقليل هذا العبء الإداري.

وفي شهر آذار/ مارس الماضي، أعلنت شركة (نيوأنس كوميونيكيشنز) عن إطلاق Dragon Ambient eXperience (DAX) Express، وهو تطبيق للعاملين في مجال الرعاية الصحية يستخدم الذكاء الاصطناعي لتسجيل الملاحظات السريرية.

ويهدف تطبيق DAX Express إلى المساعدة في تقليل الأعباء الإدارية للأطباء من خلال إنشاء مسودة للملاحظات السريرية تلقائيًا في غضون ثوانٍ بعد زيارة المريض.

ويُشغِّل هذه التقنية مزيج من الذكاء الاصطناعي المحيط، الذي يُشكِّل رؤى من البيانات غير المنظمة، مثل: المحادثات، وأحدث طراز من نموذج اللغة الكبير (جي بي تي-4) GPT-4 من شركة (أوبن أي آي) OpenAI.

أما خدمة AWS HealthScribe، فتعتمد على (أمازون بدروك) Amazon Bedrock، وهي خدمة متخصصة في بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقالت (خدمات أمازون للويب) إن AWS HealthScribe متوافقة مع (قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة)، فهي لا تحتفظ بأي معلومات خاصة بالعميل. ويمكن للعملاء أيضًا اختيار المكان الذي يرغبون في تخزين وثائقهم السريرية فيه.

هذا، وسوف تختلف تكلفة الخدمة، إذ تتوفر AWS HealthScribe على أساس الدفع أولًا بأول، سوف تُفرض رسوم على العملاء بناءً على ثواني معالجة الصوت شهريًا.