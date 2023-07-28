يُعد Galaxy Z Fold5 أحدث هاتف قابل للطي من سامسونج، وهو مصمم لتحسين الإنتاجية والتمتع بتجربة استخدام مثالية، ولكنه سيكون من أغلى الهواتف الذكية التي ستُطرح في الأسواق هذا العام، إذ يبدأ سعره من 1799 دولارًا.

ولكن حتى لو كنت تستطيع شراء مثل هذا الجهاز المتميز، فهل يجب عليك شرائه؟ قبل أن تتخذ القرار النهائي إليك بعض الأسباب التي قد تدفعك إلى شراء هاتف Galaxy Fold5 القابل للطي الجديد من سامسونج، والأسباب التي تدفعك إلى تجنب شرائه:

3 أسباب قد تدفعك إلى شراء هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5 الجديد:

يحتوي هاتف Galaxy Z Fold5 على عدد من الميزات التي تساعد في جعله أفضل وأقوى هاتف قابل للطي من سامسونج حتى الآن، ومنها:

1- لا يوجد فجوة عند طيه:

يوجد في جميع أجهزة Galaxy Fold حتى الجيل الرابع فجوة في المنتصف عند إغلاقها. وهذه الفجوة تسمح للغبار والماء بالمرور حتى عند إغلاق الجهاز، مما يتسبب في ظهور خدوش أو مشكلات في الشاشة بمرور الوقت.

ولكن بفضل آلية المفصل الجديدة في Fold5، يمكن للهاتف الآن الإنغلاق بشكل مسطح تمامًا. ومع أن هناك هواتف قابلة للطي من شركات أخرى تأتي مع مفصل لا فجوة فيه، لكن سامسونج هي أول من تقدم هذه الميزة مع تصنيف IPX8 لمقاومة المياه.

2- يحتوي على أفضل نظام للهواتف القابلة للطي:

نظرًا إلى أن سامسونج لديها خبرة في صناعة الهواتف القابلة للطي، كان لديها المزيد من الوقت لتحسين واجهة المستخدم One UI 5.1.1 الخاصة بها، وتحسين التطبيقات وفقًا لعامل الشكل القابل للطي.

هذا يعني أن نطام أندرويد المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1.1 الذي يعمل به هاتف Fold5 سيكون على الأرجح أكثر استقرارًا وسلاسة من أي نظام آخر في الهواتف القابلة للطي الأخرى المتوفرة في السوق. ومع ميزة Taskbar التي تحاكي وظائف شريط المهام في نظام ويندوز، يمكنك التبديل بسرعة بين التطبيقات المختلفة لتسهيل تعدد المهام.

3- يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 المصمم خصوصًا لهواتف جالاكسي:

يعمل هاتف Galaxy Z Fold5 بمعالج من نوع (Snapdragon 8 Gen 2) المُصنّع خصوصًا لهواتف سامسونج جالاكسي الحديثة، وهو المعالج نفسه الذي يعمل به هاتف Galaxy S23 Ultra الرائد. هذا يعني أن الجهاز ليس فقط أقوى من سابقه ولكنه أيضًا أكثر كفاءة وأسرع في أداء المهام.

3 أسباب لتجنب شراء هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5:

يُعد Galaxy Z Fold5 من أغلى الهواتف في السوق، لذا، قبل اتخاذ قرار الشراء، يجب أن تكون على دراية ببعض الجوانب السلبية المحتملة، وهي:

1- غير مقاوم للغبار وسرعة الشحن متوسطة:

في حين أن Fold5 مقاوم للماء، فإن رمز «X» في تصنيفه IPX8 يعني أن الجهاز غير مصنف رسميًا بأنه مقاوم للغبار. يعتمد IPX8 على ظروف الاختبار حيث يُغمر الجهاز حتى عمق 1.5 متر من المياه العذبة لمدة تصل إلى 30 دقيقة، وتنصح سامسونج بعدم باستخدام التي تدعم هذا التصنيف أثناء الوجود على الشاطئ أو المسبح، كما أنها ليست مقاومة للغبار.

ربما لن يؤدي القليل من الغبار إلى تدمير الهاتف، ولكن عندما تنفق 1799 دولارًا للحصول على هاتف، فمن الضروري أن يكون مقاومًا للغبار، ويمكنك استخدامه أثناء الاسترخاء على الشاطيء بدون قلق.



من ناحية أخرى، لم تزيد سامسونج سرعة الشحن في طراز Fold5 وما زال الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا كما هو الحال مع الطراز السابق، ومقارنة بسرعات الشحن التي تقدمها العلامات التجارية الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد، تبدو قدرة 25 واطًا بطيئة.

2- أكثر عرضة للتلف وتكاليف الإصلاح مرتفعة:

بشكل عام، الأجهزة القابلة للطي أكثر عرضة للتلف من الهواتف العادية، ونظرًا إلى أن الأجزاء التي تضمها هذه الهواتف مصممة خصوصًا لها وغير متوفرة بسهولة، فقد يكلف الإصلاح أحيانًا مبالغ كبيرة.

3- ليس مخصصًا للمستخدمين العاديين:

يستخدم المستخدم العادي هاتفه لمهام بسيطة مثل: تصفح وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال وإرسال الرسائل النصية ومشاهدة الفيديوهات والتسوق عبر الإنترنت واللعب بالألعاب الخفيفة وما شابه ذلك.

كل هذه الأشياء يمكن القيام بها في الهاتف العادي؛ ولا حاجة إلى وجود شاشة كبيرة جدًا كالمتوفرة في هاتف Fold5 القابل للطي، لكن إذا كنت تخطط لأداء مهام متعددة في هاتفك معظم الوقت وتجد أن هاتفك الحالي لا يوفر تجربة استخدام جيدة، فسيكون هاتف Fold5 مناسبًا لك.