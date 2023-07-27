واتساب تعلن رسميًا عن ميزة رسائل الفيديو الفورية

أعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب اليوم الخميس رسميًا عن إطلاق ميزة رسائل الفيديو القصيرة، وذلك بعد بضعة أسابيع من بدء اختبارها.

وقالت واتساب، المملوكة لشركة ميتا، في منشور على مدونتها: «غيّرت الرسائل الصوتية في واتساب الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص من خلال توفير طريقة سريعة وآمنة لمشاركة رسائلك بصوتك».

وأضافت الشركة: «ويسرنا انطلاقًا من هذه الخاصية طرح (رسائل الفيديو الفورية) الجديدة. ويمكنك الآن تسجيل مقاطع فيديو شخصية قصيرة ومشاركتها مباشرة في الدردشة».

وأوضحت واتساب أنه يمكن للمستخدمين استخدام رسائل الفيديو للرد على الدردشات في الوقت الفعلي لتعبر بشكل مرئي عما يريدون قوله من خلال مقطع تصل مدته إلى 60 ثانية.

وقالت واتساب، التي تعد أكثر خدمات التراسل الفوري انتشارًا في جميع أنحاء العالم، إنها تعتقد أن هذه الطريقة ستكون ماتعة لمشاركة أهم اللحظات متضمنة كل المشاعر التي ينقلها الفيديو، «سواء كنت تتمنى لشخص ما عيد ميلاد سعيد، أو تضحك على دعابة، أو تبلغ أحدهم بخبر سعيد».

ووفقًا لواتساب، يتسم إرسال رسالة فيديو بالسهولة نفسها لإرسال رسالة صوتية. إذ ما عليك سوى الضغط على رمز الميكرفون للتبديل إلى وضع الفيديو، ثم الاستمرار في الضغط لتسجيل الفيديو.

ويمكن للمستخدمين أيضًا التمرير لأعلى للتثبيت وتسجيل الفيديو دون الحاجة إلى إبقاء أصابعهم على الشاشة. وتُشغَّل مقاطع الفيديو تلقائيًا في وضع إيقاف تشغيل الصوت عند فتحها في الدردشة، ويبدأ تشغيل الصوت عند الضغط على الفيديو.

وتتميز رسائل الفيديو بأنها محمية بالتشفير التام بين الطرفين للحفاظ على أمان رسائل المستخدمين.

وقالت واتساب إنها قد بدأت طرح خاصية رسائل الفيديو وستتوفر للجميع خلال الأسابيع القادمة.

هذا، ويمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق واتساب لنظام أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي، ولنظام (آي أو إس) من خلال متجر آب ستور من آبل. وكذلك يمكن تنزيل التطبيق للأجهزة المحمولة والمكتبية الأخرى من خلال الموقع الرسمي له.