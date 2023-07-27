مقارنة بين جهازي MatePad Air من هواوي و iPad Air من آبل

يتميز جهاز iPad Air اللوحي من آبل بالتصميم الأنيق، والأداء القوي، والوزن الخفيف، ويدعم العديد من الميزات التي تساعد المصممين والمبدعين في تعزيز إنتاجيتهم. ومن ناحية أخرى، هناك جهاز هواوي MatePad Air الذي يُعدّ إضافة جديدة كليًا لسلسلة MatePad، وهو مصمم خصوصًا كنموذج رائد للأجهزة ذات الأداء القياسي للمهنيين والمحترفين، ويتضمن العديد من الميزات والمواصفات الممتازة.

فإذا كنت تفكر في شراء جهاز لوحي جديد هذا العام، سيكون كلا الجهازين من الخيارات التي ستفكر فيها، ولمساعدتك في الاختيار، سنوضح فيما يلي ميزات جهازي MatePad Air من هواوي و iPad Air من آبل:

1- جهاز MatePad Air من هواوي:

يتميز جهاز MatePad Air بشاشة FullView ممتازة بمقاس 11.5 بوصة وتمتاز بدقة 2800 × 1840 بكسل، وتدعم الشاشة معدل تحديث مرتفع قدره 144 هرتزًا. ويعتبر جهاز MatePad Air أول جهاز لوحي من هواوي يدعم أقصى معدل تحديث للشاشة قدره 144 هرتزًا، ويمكنه التكيف مع المحتوى المختلف بحيث يتغير من 30 هرتزًا إلى 144 هرتزًا تلقائيًا.

يعمل الجهاز اللوحي MatePad Air من هواوي بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 888 4G) الذي يوفر أداء سلسًا واستهلاكًا منخفضًا للطاقة. ويدعم هذا الجهاز شبكات الواي فاي (Wi-Fi 6) و بلوتوث 5.2، مما يتيح الاتصال السريع والمستقر.

ويعمل بنظام HarmonyOS 3.1، وهو نظام التشغيل الخاص بشركة هواوي الذي يوفر تجربة استخدام سلسة، ويدعم هذا النظام ميزة Super Device، التي تسمح لك بتوصيل جهازك اللوحي بأجهزة هواوي الأخرى مثل: الهواتف الذكية أو الحواسيب المحمولة أو الساعات الذكية أو مكبرات الصوت بنقرة واحدة فقط. ويمكنك بعد ذلك استخدام جهازك اللوحي كمركز تحكم للوصول إلى ميزات وبيانات الأجهزة المتصلة أو استخدامها كملحقات لشاشة جهازك اللوحي.

يتوفر هذا الجهاز بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

ويعمل ببطارية كبيرة سعتها 8300 ميلّي أمبير/ الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 40 واطًا، ويمكن أن يستمر في العمل لمدة تصل إلى 12 ساعة عند تشغيل الفيديو أو 10 ساعات عند تصفح الويب.

يأتي جهاز هواوي MatePad Air مزودًا بلوحة مفاتيح مغناطيسية قابلة للفصل يمكنها تحويل جهازك اللوحي إلى حاسوب محمول في ثوان، ويتوافق مع قلم Huawei M-Pencil (الجيل الثاني)، وهو قلم ذكي يمكن أن يعزز إبداعك وإنتاجيتك.

يضم هذا الجهاز كاميرا خلفية أحادية العدسات، بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، ويمكنك استخدامها لتصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

كما يحتوي هذا الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، ويمكنك استخدامها لتصوير مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يتوفر جهاز HUAWEI MatePad Air مع لوحة مفاتيح (HUAWEI Smart Magnetic Keyboard) بسعر 2099 درهمًا إماراتيًا، وتقدم معه عواوي مجموعة من الهدايا بقيمة 868 درهمًا إماراتيًا ومن بينها قلم HUAWEI M-Pencil (الجيل 2)، وغيرها من الهدايا المميزة الأخرى.

2- جهاز iPad Air 2022 من آبل:

يتميز جهاز iPad Air 2022 من آبل بتصميم بسيط مع إطار وظهر مصنوعان من الألمنيوم، والجهة الأمامية من الزجاج، ويزن هذا الجهاز حوالي 461 جرام، ويبلغ سمكه 6.1 مم.

يأتي جهاز iPad Air 2022 من آبل بشاشة من نوع (Liquid Retina IPS LCD) بمقاس 10.9 بوصات، وبدقة 2360 × 1640 بكسل، وبسطوع 500 شمعة، ومغطاة بطبقة زجاج مقاومة للخدوش.

يعمل هذا الجهاز بمعالج من نوع M1 من آبل الثماني النوى وبتردد أقصاه 3.2 هرتز، ويعمل بنظام التشغيل iPadOS 15.4 ويدعم التحديث إلى نظام iPadOS 16.5، كما يدعم هذا الجهاز شبكات الواي فاي (Wi-Fi 6) و بلوتوث 5.0.

يتوفر هذا الجهاز اللوحي بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، بسعة 64 أو 256 جيجابايت، ويدعم الجيل الثاني من قلم آبل (Apple Pencil)، ويتوفر بخمسة ألوان، هي: الأبيض (Starlight)، والوردي، والرمادي (Space Gray)، والبنفسجي والأزرق.

يضم جهاز iPad Air 2022 كاميرا خلفية أحادية العدسات، بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تقنية (HDR) ويمكنك استخدامها لتصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

كما يحتوي هذا الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، ووتدعم تقنية (HDR) ويمكنك استخدامها لتصوير مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

يتوفر جهاز iPad Pro 2022 بسعر يبدأ من 2499 درهمًا إماراتيًا.

أيهما تختار؟

كلا الجهازين يتمتعان بميزات ممتازة، ويمكنك استخدامها للترفيه والعمل، وكلاهما يدعمان الملحقات التي تعزز الإنتاجية مثل: القلم الذكي ولوحة المفاتيح، وسيعتمد الاختيار بينهما بشكل أساسي على نوع النظام المفضل لديك، والسعر.

بالنسبة إلى نوع النظام، إذا كنت من مستخدمي أجهزة آبل الأخرى، فغالبًا ستفكر في iPad Air، وسيكون الأنسب لك لسهولة الاتصال بين جميع الأجهزة التي تمتلكها. أما إذا كنت من مستخدمي أجهزة هواوي، أو هواتف أندرويد ففي الغالب ستفضل جهاز هواوي MatePad Air.

بالنسبة إلى السعر، فإن جهاز آيباد أغلى، ولا يأتي مع أي ملحقات أخرى مثل لوحة المفاتيح أو القلم الذكي، بينما يأتي جهاز هواوي MatePad Air مع لوحة مفاتيح مغناطيسية، وسعره أقل. فإذا كنت غير مهتم بنوع النظام والأجهزة الأخرى التي تستخدمها، ولا ترغب في جهاز لوحي مرتفع السعر، وتفضل استخدام لوحة المفاتيح مع الجهاز اللوحي، سيكون جهاز هواوي MatePad Air هو الأنسب لك.

إليك المواصفات الكاملة لجهازي MatePad Air و iPad Air 2022: