طرحت موتورولا في شهر يونيو السلسلة الجديدة من هواتفها الذكية القابلة للطي، وتتضمن هاتفين هما: (ريزر 40 ألترا) Razr 40 Ultra وهو الهاتف الأقوى، وهاتف Razr 40.

يتميز كلا الهاتفين بتصميم أنيق مشابه لتصميم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip4 قليلًا، ولكنهما يختلفان في الميزات، بحيث يبرز طراز Ultra في العديد من الجوانب، ومع ذلك يجمع Razr 40 بين عامل الشكل القابل للطي والسعر غير المرتفع كثيرًا والأداء الجيد.

إليك مراجعة شاملة لهاتف Razr 40 القابل للطي من موتورولا لتتعرف على جميع ميزاته ومواصفاته:

التصميم والشاشة:

يمتاز هاتف (Razr 40) بتصميم أنيق وهو قابل للطي رأسيًا على غرار سلسلة Flip من سامسونج، ومحاط بإطار من الألمنيوم. ويأتي هاتف Razr 40 مع شاشة داخلية من نوع (LTPO AMOLED) قابلة للطي، مقاسها 6.9 بوصات، وتدعم معدل تحديث أقصاه 144 هرتزًا بدلًا من 165 هرتزًا في Razr 40 Ultra.

أما الشاشة الخارجية فهي بمقاس بوصة ونصف فقط، وبدقة 368×194 بكسلًا مع كثافة قدرها 282 بكسلًا في البوصة.

الأداء والمعالج:

يعمل هاتف Razr 40 بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 7 Gen 1) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 644).

يعمل هذا الهاتف بنظام أندرويد 13، ويدعم الشبكات اللاسلكية (Wi-Fi 6e)، والبلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

ويتوفر Razr 40 بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

الكاميرا:

يشبه نظام الكاميرا إلى حد كبير الموجود في طراز ألترا، باستثناء أن الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.7، أما الكاميرا الثانية الفائقة الاتساع فهي بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2 كما هو الحال في ألترا.

يمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

أما بالنسبة إلى الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، ويمكنك استخدامها لتسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن:

من الجوانب التي تميز Razr 40 عن طراز ألترا هو سعة البطارية، إذ يتميز ببطارية أكبر تبلغ سعتها 4200 ميلّي أمبير/ الساعة، وهذه البطارية الكبيرة لا تتوفر في العديد من الهواتف القابلة للطي. ومثل طراز Ultra تمامًا، يدعم Razr 40 الشحن السلكي بقدرة 30 واطًا، ويدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 5 واط.

السعر:

يُباع هاتف Razr 40 القابل للطي من موتورولا بسعر 2199 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Razr 40 القابل للطي من موتورولا: