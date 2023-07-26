متجر تطبيقات مايكروسوفت يلخص المراجعات بالذكاء الاصطناعي

بدأت مايكروسوفت إطلاق ميزة “ملخص المراجعات” المولدة عبر الذكاء الاصطناعي في متجر التطبيقات الخاص بها.

وسوف تعتمد مايكروسوفت على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل المراجعات التي ينشرها المستخدمون ثم تقدم ملخصًا استنادًا لها.

وسوف تساعد هذه الميزة على تكوين انطباع عام حول التطبيقات والألعاب، وأهم نقاط القوة والضعف فيها، بالإضافة إلى أهم المزايا التي حازت إعجاب المستخدمين، قبل تحميلها أو شرائها.

ووفقًا لكبير مهندسي متجر تطبيقات مايكروسوفت، رودي هيون، فإن ميزة ملخص المراجعات المولدة بالذكاء الاصطناعي يجري إطلاقها لمستخدمي النسخة التجريبية من نظام ويندوز (Windows Insiders) في الولايات المتحدة.

ولم تشر مايكروسوفت إلى أي معلومات بشأن توفر تلك الميزة في باقي الدول أو بلغاتٍ أخرى غير اللغة الإنجليزية.

ويمكن رؤية ملخص المراجعات بالذهاب إلى صفحة أي تطبيق أو لعبة داخل متجر التطبيقات، ثم التمرير للذهاب إلى قسم “التقييمات والمراجعات” حيث يوجد ملخصًا لكافة المراجعات مع إشارة إلى أن الملخص مولد باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويمكن استعراض المراجعات الأصلية جميعها بالطريقة التقليدية بالضغط على خيار “رؤية الكل See All”.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت عن مجموعة من المزايا الجديدة لمتجر التطبيقات في مؤتمر المطورين Build 2023 في شهر مايو/ أيار الماضي، ومنها تخصيص مركز لتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المتجر، أطلقت عليه اسم “AI Hub”، وقد بدأت مايكروسوفت أيضًا إتاحته لبعض المستخدمين في وقتٍ سابق.