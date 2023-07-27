كل ما تريد معرفته عن هاتف Galaxy Z Flip5 الجديد من سامسونج

كشفت شركة سامسونج النقاب أمس عن مجموعة جديدة من أجهزتها خلال حدث (Galaxy Unpacked 2023) الذي أُقيم لأول مرة في العاصمة الكورية سول، وكان أهمها الجيل الخامس من هواتفها الذكية القابلة للطي: (جالاكسي زد فليب5) Galaxy Z Flip5، و(جالاكسي زد فولد5) Galaxy Z Fold5.

إليك كل ما تريد معرفته عن هاتف Galaxy Z Flip5 الجديد من سامسونج:

1- التصميم:

يأتي هاتف (Galaxy Z Flip5) بتصميم الجيل السابق نفسه، ولكن مع بعض التغييرات الرئيسية، منها: مفصل Flex Hinge الجديد المصمم بطريقة تحافظ على انسيابية الحركة ومنع دخول الأتربة إليه، ويسمح للهاتف بالطي بشكل مسطح تمامًا، والشاشة الخارجية التي أصبحت أكبر 3.78 مرة مقارنة بالجيل السابق، وتمتد من مفصل الهاتف إلى الكاميرات المزدوجة، وتشبه تلك الموجودة في هاتف (Razr 40 Ultra) من موتورولا.

وفي الجانب الأيمن؛ يوجد مستشعر بصمة الإصبع مدمجًا في زر التشغيل، وأسفله زرّا التحكم في الصوت، ويوجد منفذ USB-C، ومكبر صوت في الأسفل، ولا يدعم الهاتف منفذ السماعات التقليدي 3.5 ملم.

ويتميز الهاتف بأنه يدعم مقاومة الماء وفقًا لمعيار IPX8، مما يجعله قادرًا على الصمود تحت الماء بعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

الشاشة:

يضم هاتف (Galaxy Z Flip5) شاشة رئيسية داخلية من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بمقاس 6.7 بوصات، وتتميز بدقة 2640 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث تكيفي يبلغ أقصاه 120 هرتزًا، وسطوع يبلغ 1200 شمعة، وتدعم ميزة (+HDR10).

أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (Super AMOLED) بمقاس 3.4 بوصات، وتبلغ دقتها 748 × 720 بكسلًا، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2).

أصبح أهم ما يميز Galaxy Z Flip5 هو شاشته الخارجية الكبيرة التي قررت سامسونج إطلاق عليها اسم (Flex Window) وتسمح مساحتها الكبيرة بعرض معلومات متنوعة، إلى جانب تصميمات مختلفة لعرض الوقت، و التقويم أو بيانات لأحداث وأيام متعددة. ويمكنك الاختيار بين أن تكون واجهة الشاشة الخارجية هي واجهة (Galaxy Watch6) الجديدة نفسها.

كما يمكن للمستخدم تحديد أي تطبيقات تريد استخدامها فيها مثل: الرد على رسائل واتساب، أو استخدام خرائط جوجل أثناء التنقل، أو استخدام تطبيق الموسيقى، مما يتيح له إنجاز المزيد من المهام في هاتفه دون الحاجة إلى فتحه الشاشة الداخلية الكبرى. وهذه الميزات يمكن فعلها في الشاشة الخارجية الموجودة في هاتف موتورولا (Razr 40 Ultra).

بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن استخدام شاشة هاتف (Galaxy Z Flip5) الخارجية في وضع الإغلاق في دفع الأموال من خلال محفظة (Samsung Wallet)، واستخدام الكاميرا الخارجية في مسح أكواد الاستجابة السريعة QR Code، واعتمادها كبطاقات رقمية ومفاتيح إلكترونية للأبواب، ومختلف بطاقات الهوية.

الكاميرا:

يضم هاتف (Galaxy Z Flip5) كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وتدعم ميزة التركيز التلقائي Dual Pixel AF. وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 و 60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 أو 240 إطارًا في الثانية.

بينما الكاميرا الأمامية مدمجة في الشاشة الداخلية الكبيرة، وهي كاميرا أحادية بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف (Galaxy Z Flip5) بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، الذي يقدم أداءً أفضل بنسبة 17% مقارنة بالإصدار السابق.

وسيتوفر الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت. ولا يدعم وجود منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية.

ويأتي الهاتف مع بطارية سعتها 3700 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط. ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1.1.

السعر والتوافر:

يتوفر هاتف Galaxy Z Flip5 بسعر يبدأ من 999 دولارًا، وقد أعلنت سامسونج أمس أنه متاح للطب السابق وسيتوفر في الأسواق ابتداءً من يوم 11 أغسطس القادم.

كما أنه متاح للحجز الآن في المملكة العربية السعودية بسعر 3999 ريالًا سعوديًا للإصدار ذي سعة تخزين 256 جيجابايت، ويمكنك حجز الإصدار ذو سعة تخزين 512 جيجابايت بسعر بالسعر نفسه، مما يوفر لك مبلغ 1000 ريال سعودي والحصول على ضعف السعة التخزينية.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy Z Flip5 الجديد من سامسونج: