قطاع الميتافيرس يكبد ميتا خسائر فادحة

أعلنت شركة ميتا عن النتائج المالية للربع الثاني من عام 2023 الجاري، حيث شهدت عائدات الشركة نموًا بنسبة بلغت 11%، لكن مع خسائر كبيرة في قطاع الميتافيرس.

وسجل قطاع الميتافيرس عائدات بلغت 276 مليون دولار من بيع خدمات ومنتجات الواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما بلغت الخسائر نحو 3.7 مليار دولار خلال الربع نفسه.

وتتولى معامل البحث والتطوير في ميتا المسماة “Reality Labs” مهمة تصميم وتطوير منتجات الميتافيرس المعتمدة على الواقع الافتراضي والمعزز.

وسجلت معامل ميتا “Reality Labs” خسائر قُدرت بحوالي 13.7 مليار دولار خلال عام 2022، وبلغت الخسائر الإجمالية منذ بداية العام الماضي ما يزيد على 21 مليار دولار.

وقالت شركة ميتا إنها تتوقع أن تزيد الخسائر التشغيلية بصورة أكبر على أساس سنوي، بسبب المجهودات المستمرة في تطوير منتجات الواقع المعزز والواقع الافتراضي

وبالرغم من الخسائر الضخمة التي تكبدتها شركة ميتا، إلا أن زوكربيرج لا يزال متفائلًا بشأن قطاع الميتافيرس، على الأقل عند الحديث علنًا مع المستثمرين، الذين لا يزالون متشككين في أن هذه الاستثمارات ستؤتي ثمارها.

وتشير تقديرات ميتا إلى أن قطاع الميتافيرس سوف تستمر خسائره عدة سنوات قبل أن يحقق أرباحًا بحلول العقد القادم بدايةً من عام 2030.

وكانت ميتا قد أعلنت عن خدمة الواقع الافتراضي +Meta Quest في مقابل 8 دولارات شهريًا، كما أعلنت عن جهاز الواقع الافتراضي Quest 3 بسعر يبدأ من 500 دولارٍ، قبل أيام من إعلان آبل عن نظارة الواقع المختلط “فيجين برو” بسعر يبدأ من 3500 دولارٍ.