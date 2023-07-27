فيسبوك تتجاوز 3 مليارات مستخدم نشط شهريًا

أعلنت شركة ميتا أن عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك Facebook” قد تجاوز 3 مليارات مستخدم نشط شهريًا، وفقًا لما نشرته الشركة في بيانها الرسمي للنتائج المالية عن الربع الثاني من عام 2023 الجاري.

ويستخدم منصة فيسبوك عدد مهول من المستخدمين، بالرغم من أن التقارير تشير إلى تراجع شعبية المنصة بين أوساط الشباب لصالح منصات أخرى، في مقدمتها تيك توك.

ويُقدر إجمالي عدد مستخدمي المنصات والتطبيقات المملوكة لشركة ميتا بنحو 3.88 مليارات مستخدم نشط شهريًا، وهو ما يمثل نصف سكان العالم تقريبًا.

وتمتلك شركة ميتا منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شهرةً حول العالم، مثل فيسبوك وواتساب وإنستاجرام وماسنجر بالإضافة إلى منصة Threads التي انطلقت حديثًا لمنافسة تويتر.

وأفادت ميتا بارتفاع عدد المستخدمين النشطين يوميًا في منصة فيسبوك، إذ بلغ عددهم نحو 2.064 مليار مستخدم، مقارنةً بنحو 2.037 مليار مستخدم في الربع الذي يسبقه.

ويمثل هذا النمو أمرًا محوريًا بالنسبة للشركة والمستثمرين فيها، إذ كانت الشركة قد سجلت أول انخفاضٍ في عدد مستخدمي فيسبوك يوميًا خلال الربع الأخير من عام 2021.

وقد يُعزى هذا النمو جزئيًا إلى مقاطع الفيديو القصيرة “ريلز Reels” التي نسختها ميتا من تيك توك، وبحسب المدير التنفيذي لميتا، مارك زوكربيرج، فإن هذه المقاطع تُشاهد يوميًا أكثر من 200 مليار مرة عبر مختلف منصات الشركة.

وسجلت شركة ميتا ارتفاعًا في عوائدها المالية للربع الثاني من العام الجاري بنسبة 11% على أساس سنوي.