سوني تعلن عن بيع 40 مليون وحدة من بلايستيشن 5

أعلنت شركة سوني عن بيع ما يزيد على 40 مليون وحدة من جهاز الألعاب بلايستيشن 5 منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020، وفقًا لما ذكرته الشركة في بيانٍ رسمي.

وقالت سوني إنها تمكنت من تحقيق تلك المبيعات بالرغم من “التحديات غير المسبوقة لوباء فيروس كورونا، ومشاكل سلاسل الإمداد”.

وقال جيم رايان، رئيس سوني ومديرها التنفيذي: “لقد ظللنا نشكر مجتمعنا على صبرهم أثناء العمل على حل هذه المشاكل”.

وأضاف ريان أن أجهزة بلايستيشن 5 باتت متاحة بمخزون جيد، وأن الطلب المكبوت على الجهاز يُلبى أخيرًا.

وكانت سوني قد رفعت شحناتها من جهاز بلايستيشن 5 خلال الربع الأول من العام الجاري إلى ثلاثة أضعاف على أساس سنوي، حيث شحنت 6.3 مليون وحدة من الجهاز مقارنةً بمليوني وحدة العام الماضي.

وتهيمن سوني بمبيعات جهاز بلايستيشن 5 على سوق أجهزة تشغيل ألعاب الفيديو متفوقة على أجهزة إكس بوكس من مايكروسوفت ونينتندو.

وتتوفر على منصة بلايستيشن 5 أكثر من 2500 لعبة في مختلف التصنيفات، ومنها ألعاب جديدة شهيرة صدرت حديثًا مثل Final Fantasy XVI و Diablo IV و Street Fighter 6.

وشاركت سوني قائمة بأكثر الألعاب التي حازت إعجاب اللاعبين ضمن بيانها الرسمي، وقد شملت القائمة نحو 40 لعبة مختلفة، منها Call of Duty: Modern Warfare II و FIFA 23 و RESIDENT EVIL 4 و Dead Space و Hitman 3 وغيرها.

وأضافت سوني عدد من التقنيات الجديدة في جهاز بلايستيشن 5 مثل تقنية رد الفعل اللمسي في وحدة التحكم Dual Sense، وإمكانية تخصيص الجهاز ووحدة التحكم بألوان مختلفة، كما وفرت سوني أيضًا خوذة الواقع الافتراضي بلايستيشن VR 2 للاستمتاع بتجربة ألعاب الواقع الافتراضي على منصة بلايستيشن.