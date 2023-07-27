سامسونج تكشف عن سلسلة لوحيات جالاكسي تاب S9

أعلنت سامسونج رسميًا عن سلسلة لوحيات جالاكسي تاب الجديدة لعام 2023، حيث تضم 3 إصدارات مختلفة: الإصدار الأساسي بالإضافة إلى إصداري بلس وألترا.

ويأتي الإصدار الأساسي من سلسلة جالاكسي تاب S9 بشاشة قياسها 11 إنشًا، أما إصدار بلس فله شاشة قياسها 12.4 إنشًا، في حين أن قياس شاشة إصدار ألترا يبلغ 14.6 إنشًا وهي من نوع ديناميك أموليد Dynamic AMOLED 2X مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتدعم كل الأجهزة ميزة مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP68، مع قلم S Pen مرفق مع الأجهزة الثلاثة.

جالاكسي S9 ألترا

يدعم جهاز جالاكسي S9 ألترا تقنية Vision Booster التي تحسن عرض الشاشة والألوان حتى تحت أشعة الشمس المباشرة، وحساس بصمات مدمج في الشاشة، كما تحتوي على نتوء يضم كاميرا أمامية ثنائية بدقة 12 ميجابكسل، واحدة أساسية وأخرى واسعة المجال.

ويضم الجهاز أيضًا أربع سماعات خارجية من شركة AKG، ويعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 جين 2 مع ذاكرة عشوائية بحجم 12 أو 16 جيجابايت، ومساحة تخزين بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو تيرابايت قابلة للزيادة عبر إضافة بطاقة ذاكرة خارجية، كما يتوفر بنسخة داعمة لشبكات واي فاي فقط، وأخرى تدعم واي فاي مع شبكات الجيل الخامس.

ويحتوي الجهاز على كاميرا خلفية ثنائية بدقة 13 ميجابكسل للكاميرا الأساسية، و 12 ميجابكسل للكاميرا الواسعة المجال، وبطارية بسعة 11200 ملي أمبير، داعمة للشحن السريع بقوة تصل إلى 45 واطًا، لكن الشاحن ليس مرفقًا بعلبة الشراء.

ويتوفر الجهاز باللونين البني والرمادي بسعر يبدأ من 1200 دولارٍ أمريكي.

جالاكسي تاب 9 وجالاكسي تاب 9 بلس

يتشابه جهازا جالاكسي تاب S9 و S9 بلس في الكثير من المواصفات؛ إذ يحملان كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا خلفية ثنائية، واحدة أساسية وأخرى واسعة المجال بدقة 13 و 8 ميجابكسل على الترتيب، ونظام صوتي مكون من أربعة سماعات من AKG، ومستشعر بصمات تحت الشاشة.

ويعمل الجهازان بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 جين 2، ويتوفر جهاز جالاكسي تاب S9 بذاكرة عشوائية بحجم 8 أو 12 جيجابايت مع سعة 128 أو 256 جيجابايت، في حين يتوفر إصدار بلس بذاكرة عشوائية بحجم 12 جيجابايت مع سعة تخزين 256 أو 512 جيجابايت.

ويضم جهاز جالاكسي تاب S9 بطارية بسعة 8400 ملي أمبير، بينما يحتوي إصدار بلس على بطارية بسعة 10090 ملي أمبير، مع دعم للشحن السريع حتى 45 واطًا، علمًا بأنه لا يوجد شاحن في علبة الشراء، كما يتوفر كل جهاز بنسخة داعمة لتقنية واي فاي فقط، وأخرى تدعم واي فاي مع شبكات الجيل الخامس.

ويبدأ سعر جهاز جالاكسي تاب S9 الأساسي من 800 دولارٍ أمريكي، بينما يبدأ سعر إصدار بلس من 1000 دولارٍ أمريكي.