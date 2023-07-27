رينغ تعلن عن توفر الجيل الثاني من كاميرا Indoor Camera في الإمارات

أطلقت شركة (رينغ) Ring اليوم الجيل الثاني من كاميرا المراقبة الداخلية (Indoor Cam)، التي تمثل مستوى إضافيًا من الخصوصية والأمن لمالكي المنازل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر كاميرا (Indoor Cam) من الجيل الثاني أول كاميرا مراقبة على الإطلاق تتمتع بغطاء يدوي جديد وقابل للفكّ للحفاظ على الخصوصية، بحيث يلغي تسجيل الصوت والصورة عند وضعه على العدسة ويمنح العملاء مزيدًا من التحكم والاطمئنان إلى اختيار إعدادات الخصوصية والأمان في منازلهم.

وتمتاز كاميرا Indoor Cam من الجيل الثاني بحجمها الصغير، وتوضع في المساحات الداخلية المغلقة فقط لتمنح المستخدمين كافة مزايا الجيل الأول مثل المحادثة باتجاهين، ومقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل عالية الوضوح، والبث المباشر وإمكانية تخصيص مناطق الحركة والخصوصية.

أهم ميزات كاميرا رينغ (Indoor Cam) من الجيل الثاني:

تتضمن المزايا الجديدة في كاميرا (Indoor Cam) الرؤية الليلية بالألوان، وتحديث تصميم الكاميرا، بينما يتيح الغطاء الجديد للعدسة مزيدًا من التحكم بما تلتقطه الكاميرا. فعند وضع غطاء الخصوصية أمام عدسة الكاميرا، تطفأ كل من الكاميرا والميكروفون ويلغى تسجيل الصوت والصورة، ويعاد تفعيله فقط عند إزاحة الغطاء جانبًا. ويمكن التأكد من حالة الكاميرا من خلال تطبيق (رينغ).

كما يضيء ضوء LED باللون الأزرق عندما تقوم كاميرا Indoor Cam الجيل الثاني بتسجيل الفيديو أو عند تفعيل خاصية الرؤية الليلية. وتسمح خاصية استشعار الضوء التلقائية للكاميرا بالكشف عن انخفاض مستوى الإضاءة بما يكفي لتفعيل خاصية الرؤية الليلية بشكل تلقائي.

وبالإضافة لذلك، يسمح تصميم الحامل القابل للتعديل ومقبس الكهرباء بوضع الكاميرا في أي مكان في المنزل عبر توصيلها بأي مقبس كهربائي متاح.

في هذا السياق قال محمد ميراج هدى، نائب الرئيس في الأسواق الناشئة لدى رينغ: “يسعى عملاؤنا إلى الاطمئنان على أسرهم وممتلكاتهم ولكنهم يهتمون اهتمامًا كبيرًا بالخصوصية في الوقت ذاته. ولهذا السبب يقدم الجيل الثاني من كاميرا Indoor Camera ميزة جديدة تتمثل في الغطاء اليدوي للخصوصية، التي تُعدّ خطوة جديدة نحو منح العملاء مزيدًا من إمكانات التحكم بخصوصيتهم. فهذه الإضافة تمكنهم من التمتع بجميع مزايا الأمن المنزلي الذكي دون التنازل عن خصوصيتهم، وتؤكد التزام رينغ تجاه منح المستخدمين راحة البال بشكل دائم”.

ومن الجدير بالذكر أن كاميرا Indoor Camera الجيل الثاني تدعم تشفير مقاطع الفيديو لتعزيز أمن البيانات، وهي متوافقة مع أليكسا ويمكن استخدامها بسهولة مع أجهزة رينغ الأخرى عبر خاصية Linked Devices في تطبيق رينغ، والسماح بتسجيل مقاطع الفيديو عند الكشف عن الحركة من خلال ربط أجهزة رينغ المستخدمة في المنزل.

التوفر والسعر:



تتوفر كاميرا Indoor Camera الجيل الثاني اعتبارًا من اليوم 27 يوليو عبر موقع (Amazon.ae)، ولدى عدد من المحلات التجارية في دولة الإمارات، بسعر 249 درهمًا إماراتيًا.