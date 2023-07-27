انخفاض هجمات برامج الفدية في الإمارات بنسبة 9.5% من الربع الأول إلى الثاني 2023

تواصل برامج الفدية تهديد أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، وعلى مستوى العالم بصورة عامة. وفي عام 2022، بلغ متوسط حجم الخسائر المترتبة على هجمات برمجيات الفدية 4.54 ملايين دولار أمريكي (وفق تقرير اختراق البيانات الذي أعدته شركة IBM).

وقد تمكنت حلول كاسبرسكي من اكتشاف ما يزيد على 74.2 مليون محاولة لهجمات برامج الفدية (أي بزيادة قدرها 20% مقارنة بعام 2021). ومع أن بداية عام 2023 شهدت انخفاضًا في عدد هذه الهجمات على المستوى العام، لوحظ أن بعض المناطق سجلت زيادة في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وبناءً على بيانات “شبكة كاسبرسكي الأمنية”، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، انخفاضًا في عدد محاولات هجمات برامج الفدية بنسبة 9.5% من الربع الأول إلى الثاني في عام 2023. ونجحت حلول كاسبرسكي في حظر جميع هذه المحاولات.

واكتشفت كاسبرسكي تزايد أعداد برامج الفدية الخبيثة في بعض المناطق وتناقصها في مناطق أخرى. وبمعزل عن الآليات المختلفة، فقد أصبحت برامج الفدية أكثر تعقيدًا وتركيزًا؛ إذ يستهدف مهاجمو برامج الفدية جميع أنواع المؤسسات، بدءًا من مؤسسات الرعاية الصحية والتعليمية، وحتى مقدمي الخدمات والمؤسسات الصناعية.

وفي بداية العام الجاري 2023، حافظت مجموعة برامج الفدية LockBit الأكثر انتشارًا في العالم، على المرتبة الأولى بين نظيراتها الخمس الأولى الأكثر نفوذًا وإنتاجًا لبرامج الفدية. وعلى مستوى الأدوات والبرامج، اُستبدل REvil و Conti بـ Vice Society و BlackCat. وكان من بين مجموعات برامج الفدية الأخرى التي احتلت المراكز الخمسة الأولى في بداية العام 2023، المجموعتين Clop و Royal.

وقال ديمتري جالوف، رئيس فريق البحث والتحليل العالمي لدى كاسبرسكي في روسيا: “تواصل مجموعات برامج الفدية في جميع أنحاء العالم تحسين تقنياتها، حيث ينطلقون من ثلاثة عوامل رئيسية. ويتعلق الأول باحتمال التعرض للفشل عند مهاجمة جهة معينة، بينما يتمثل الثاني في حجم الفدية التي يمكنهم الحصول عليها. أما العامل الثالث والأخير فهو أنهم دائمًا يحددون الصعوبة الفنية للهجوم بحد ذاته. وإذا لم يتماشى أي من هذه المعايير مع خطط المهاجمين، فإنهم يعيدون النظر في خطط هجماتهم. وقد يساعد تثبيت حلول أمنية فعالة للتخلص من مخاطر مجموعات برامج الفدية عن المؤسسة، الأمر الذي يجعل منها استثمارًا ضروريًا، لاسيما وأن هجمات برامج الفدية يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، تشمل: فقدان المعلومات بشكل دائم، وتعطيل العمليات التجارية، وضياع الوقت، وإلحاق الضرر بالسمعة، فضلاً عن الخسائر المالية الهائلة”.

وأثبتت ثلاثة من حلول كاسبرسكي، وهي: Kaspersky Endpoint Security for Business و Kaspersky Small Office Security و Kaspersky Internet Security فعالياتها بنسبة 100% ضد هجمات برامج الفدية في تقييمات اختبار الحماية من التهديدات المتقدمة عبر AV-TEST. ولم تفقد المنتجات أي ملف مستخدم في 10 هجمات مختلفة استهدفت السلسلة الكاملة.

ولحماية نفسك وأنشطتك التجارية من هجمات برامج الفدية، يوصي خبراء كاسبرسكي باتباع القواعد التالية: