أوبو تطلق هاتفها الجديد Oppo A58 4G بسعر اقتصادي

أطلقت شركة أوبو هاتفها الذكي الجديد (أوبو أي58 4جي) Oppo A58 4G، وهو نسخة تدعم شبكات الجيل الرابع 4G فقط من هاتف (أوبو أي58) Oppo A58 الذي أُطلق أواخر العام الماضي.

ويختلف هاتف Oppo A58 4G عن هاتف العام الماضي في عدد من المواصفات، لعل أبرزها الشريحة التي أدت إلى خسارة دعم شبكات الجيل الخامس.

وكان هاتف Oppo A58 5G، الذي أُطلق في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يحتوي على شريحة ثمانية النوى من نوع (دايمنسيتي 700) Dimensity 700، أما الهاتف الجديد فهو يحتوي على شريحة (هيلو جي85) Helio G85 من شركة (ميدياتك) MediaTek.

ويقدم الهاتف، الذي أعلنت عنه الشركة في إندونيسيا، ذاكرة للوصول العشوائي من نوع (إل بي دي دي آر 4 إكس) LPDD4x بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي من نوع (يو إف إس 2.2) UFS2.2 بسعة 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (إس دي إكس سي) SDXC.

وللمقارنة، جاء هاتف Oppo A58 5G بالخيارات ذاتها من الذاكرة، ولكن مع خيار آخر بحجم 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وبخيار بسعة 256 جيجابايت من ذاكرة للتخزين الداخلي.

ويأتي Oppo A58 4G بشاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بمقاس 6.72 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسل مع نسبة طول إلى عرض قدرها 20:9، بالإضافة إلى مستوى سطوع أقصى قدره 680 شمعة.

يُشار إلى أن هاتف العام الماضي قدّم شاشة بمقاس 6.56 بوصات وبدقة 1612×720 بكسل مع معدل تردد قدره 90 هرتزًا. ولكن هذا المعدل ينخفض في الهاتف الجديد إلى 60 هرتزًا.

وتبلغ دقة الكاميرا الخلفية الرئيسية 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والتصوير بزاوية 75.5 درجة، وهناك كاميرا أخرى بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0. أما الكاميرا الأمامية، التي تأتي في ثقب أعلى منتصف الشاشة، فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 33 واطًا. كما يحتوي على حساس لبصمات الأصابع في زر جانبي.

وبرمجيًا، يعمل الهاتف، الذي يأتي بسماكة 8 ملم ويزن 192 جرامًا، بنظام التشغيل أندرويد 12 مع واجهة المستخدم ColorOS 12.1. وهو يدعم تقنية بلوتوث 5.3، بالإضافة إلى شبكة الجيل الخامس 5G.

ويتوفر الهاتف الجديد في إندونيسيا بسعر يعادل 165 دولارًا أمريكيًا، وسيبدأ طرحه اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، وذلك باللونين الأسود والأخضر.