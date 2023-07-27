أهم ميزات ساعة هواوي Watch 4 Pro

تنافس شركة هواوي بقوة في سوق الساعات الذكية، إذ طرحت في وقت سابق من هذا العام ساعتها الفريدة (Huawei Watch Buds) التي تتميز بأنها ساعة ذكية وسماعات أذن لاسلكية في وحدة واحدة أنيقة، ومزودة بجميع ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية التي تريدها، وخلال الشهر الماضي طرحت سلسلة ساعات (Watch 4) التي تتنافس مع ساعات آبل وسامسونج بقوة.

تضم سلسلة (Watch 4) طرازين؛ هما: Watch 4 و Watch 4 Pro اللذان يتميزان بالتصميم الدائري الأنيق، والشاشة الكبيرة، وميزات تتبع اللياقة والمؤشرات الصحية المتقدمة، بالإضافة إلى دعم الاتصال عبر الشريحة الإلكترونية (eSIM).

ولكن يتفوق طراز Watch 4 Pro بفضل التصميم المتين، المصنوع من التيتانيوم سواء للهيكل أو السوار، والبطارية الأكبر التي تدوم طويلًا، إذ تستمر في العمل لمدة أربعة أيام ونصف بشحنة واحدة مع الاستخدام العادي، ويمكن أن تستمر لمدة 21 يومًا عند تفعيل وضع (عمر البطارية الطويل للغاية) Ultra long battery life.

إليك أهم الميزات في ساعة هواوي Watch 4 Pro:

1- التصميم:

تتميز ساعة هواوي Watch 4 Pro بالتصميم الفائق القوة والمتانة؛ إذ تأتي بتصميم دائري أنيق مصنوع من مادة التيتانيوم ليمنحك التوازن المثالي بين خفة الوزن والمتانة، كما تأتي مع سوار مصنوع من الجلد أو التيتانيوم أيضًا.

وتأتي الشاشة محمية بطبقة من الزجاج الياقوتي؛ مما يوفر لك حماية عالية من أي صدمات، ويوجد زر دوار في الجانب الأيمن يتيح لك الوصول إلى الشاشة الرئيسية بسهولة، ويوجد أسفله زار آخر يسهل عليك التنقل بين التطبيقات والوصول إلى الاختصارات التي تستخدمها باستمرار.

بالإضافة إلى ذلك؛ تدعم هذه الساعة ميزة مقاومة الماء حتى 50 مترًا وفقًا لمعيار (IP68)، مما يتيح لك استخدامها أثناء السباحة.

2- الشاشة:

تأتي ساعة هواوي Watch 4 Pro مع شاشة من نوع (AMOLED) مع تكنولوجيا LTPO، مقاسها بوصة ونصف، وتتميز بدقة 466 × 466 بكسلًا، وبكثافة 310 بكسلات في البوصة الواحدة، وتدعم ميزة (التشغيل الدائم) Always-on، كما أنها محمية بطبقة من الزجاج الياقوتي (Sapphire glass).

3- مكالمات هاتفية دون الحاجة إلى الهاتف:

تتيح لك ساعة هواوي Watch 4 Pro إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية أو استقبالها بكل سلاسة دون الحاجة إلى هاتفك، وذلك بفضل الشريحة الإلكترونية (eSIM) الموجودة فيها، التي يمكن تنشيطها برقم هاتفك من أي شركة الاتصالات التي تتعامل معها.

وتتيح لك هذه الميزة التنقل بسهولة، وأداء التمارين مثل: الجري وركوب الدراجة والحصول على معلومات الموقع والمسار المناسب دون الحاجة إلى حمل هاتفك معك.

4- تتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية:

ركزت هواوي في ساعة هواوي Watch 4 Pro بشكل كبير على ميزات تتبع الصحة وجعلت الوصول إليها أسهل وأسرع، إذ يوجد على الجزء الخلفي من الساعة هواوي مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار التي تشمل: مستشعر معدل ضربات القلب، ومستشعر الإضاءة المحيطة، ومقياس الحرارة ومستشعر درجة الحرارة، ومستشعر تخطيط القلب (ECG)، ومستشعر العمق.

ولكن أهم ما يميز ساعة هواوي Watch 4 Pro هو الفحص الصحي الذي يحمل اسم (Health Glance)، وهو فحص يقيس سبعة مؤشرات رئيسية في وقت واحد، بما يشمل: معدل نبضات القلب، ومستوى تشبع الدم بالأكسجين، ودرجة حرارة الجلد، وصحة القلب وتصلب الشرايين، ومستويات الجهاز التنفسي، ومستوى الإجهاد، وخلال أقل من دقيقة ستحصل على النتائج في تطبيق HUAWEI Health، حيث يمكنك طباعتها ومشاركتها بضغطة زر.

كما يُعد فحص الجهاز التنفسي ميزة فريدة في ساعة هواوي Watch 4 Pro؛ فكل ما عليك فعله هو التنفس أو السعال بجوار ميكروفون الساعة عدة مرات، وستكتشف الساعة إذا كان لديك مشاكل في جهازك التنفسي، وهي ميزة مفيدة في نزلات البرد القوية.

بالإضافة إلى مراقبة المؤشرات الصحية؛ يمكنك أيضًا استخدام ساعة هواوي Watch 4 Pro لتتبع أكثر من 100 نشاط رياضي مختلف، ابتداء من رياضات المشي والجري وركوب الدراجات والسباحة، ومرور بالرياضات التي تعمل على أجزاء معينة في الجسم، مثل: (البيلاتيس) Pilates وحتى جلسات الجولف.

وتحتوي الساعة على بعض البرامج التدريبة المعدة سابقًا للمشي والجري، فعلى سبيل المثال: يعرض وجه الساعة المخصص لرياضة المشي لمسافات طويلة في الجبال بيانات تساعدك على الاستعداد الكامل تشمل: الارتفاع والضغط الجوي وعدد الخطوات والموقع وتشبع الدم بالأكسجين، مع مؤقتات لتحديد وتيرة المشي، ومتى يجب أن تأخذ فترات راحة، وإذا تهت عن طريقك ما عليك سوى تفعيل ميزة مسار العودة Route Back باستخدام الخريطة للعودة إلى نقطة البداية بشكل آمن وسليم.

5- البطارية:

تعمل ساعة Watch 4 Pro ببطارية سعتها 780 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن اللاسلكي السريع، إذ يمنحك الشحن اللاسلكي السريع لمدة 15 دقيقة طاقة كافية ليوم كامل، والشحن الكامل يستغرق 60 دقيقة فقط، كما تتميز هذه الساعة بنظام تبديد الحرارة الثلاثي الأبعاد من الجرافين.

يمكن أن تستمر هذه البطارية في العمل لمدة أربعة أيام ونصف بشحنة واحدة مع الاستخدام العادي، ويمكن أن تستمر لمدة 21 يومًا عند تفعيل وضع (عمر البطارية الطويل للغاية) Ultra long battery life.

6- السعر:

طرحت شركة هواوي ساعة (Watch 4 Pro) في السوق السعودي بمقاس واحد 48 ملم، مع خيارين من السوار هما: سوار مصنوع من الجلد البني الداكن، أو سوار مصنوع من التيتانيوم.