أسباب قد تدفعك إلى شراء جهاز هواوي MatePad Air اللوحي الجديد

أعلنت شركة هواوي أمس عن إطلاق منتجين جديدين ضمن سلسلة أجهزة MatePad اللوحية، وهما: HUAWEI MatePad Air وHUAWEI MatePad 11.5 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد جهاز HUAWEI MatePad Air إضافة جديدة كليًا لسلسلة MatePad، وهو مصمم خصوصًا كنموذج رائد للأجهزة ذات الأداء القياسي للمهنيين والمحترفين، ويتضمن العديد من الميزات والمواصفات التي قد تدفعك إلى شرائه، وسنذكر أبرزها فيما يلي:

1- يأتي مع لوحة مفاتيح مغناطيسية قابلة للفصل:

يأتي جهاز هواوي MatePad Air مزودًا بلوحة مفاتيح مغناطيسية قابلة للفصل يمكن توصيلها لتحويل جهازك اللوحي إلى حاسوب محمول في ثوان. ومن السهل إرفاق لوحة المفاتيح وفصلها في أي وقت وتدعم تعديلات المفصل بمقدار 120-160 درجة لمشاهدة مريحة من جميع الزوايا، كما تدعم لوحة المفاتيح الشحن اللاسلكي.

2- يضم شاشة FullView بمعدل تحديث قدره 144 هرتزًا:

يتميز جهاز MatePad Air بشاشة FullView ممتازة بمقاس 11.5 بوصة وتمتاز بدقة 2800 × 1840 بكسل، وتدعم الشاشة معدل تحديث مرتفع قدره 144 هرتزًا. ويعتبر جهاز MatePad Air أول جهاز لوحي من هواوي يدعم أقصى معدل تحديث للشاشة قدره 144 هرتزًا، ويمكنه التكيف مع المحتوى المختلف بحيث يتغير من 30 هرتزًا إلى 144 هرتزًا تلقائيًا.

3- الأداء القوي:

يعمل الجهاز اللوحي MatePad Air من هواوي بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 888 4G) الذي يوفر أداء سلسًا واستهلاكًا منخفضًا للطاقة. ويدعم هذا الجهاز شبكات الواي فاي 6 (Wi-Fi 6) و بلوتوث 5.2، مما يتيح الاتصال السريع والمستقر.

يتوفر هذا الجهاز اللوحي بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت وما يصل إلى 512 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية التي تسمح للجهاز بالتعامل مع تعدد المهام والملفات الكبيرة بسهولة. ويعمل هذا الجهاز ببطارية كبيرة سعتها 8300 ميلّي أمبير/ الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 40 واطًا، ويمكن أن يستمر في العمل لمدة تصل إلى 12 ساعة عند تشغيل الفيديو أو 10 ساعات عند تصفح الويب.

4- يتوافق مع قلم M-Pencil (الجيل الثاني) من هواوي:

يتوافق جهاز Huawei MatePad Air مع قلم Huawei M-Pencil (الجيل الثاني)، وهو قلم ذكي يمكن أن يعزز إبداعك وإنتاجيتك.

يتميز هذا القلم بأنه يدعم 4096 مستوى من حساسية الضغط وحساسية الميل ويمكنك استخدامه للكتابة أو الرسم أو التنقل بين التطبيقات والصفحات بسهولة. ويدعم قلم M-Pencil الشحن اللاسلكي وله عمر بطارية طويل يصل إلى 10 ساعات.

5- يعمل بنظام HarmonyOS 3.1:

يعمل جهاز Huawei MatePad Air بنظام HarmonyOS 3.1، وهو نظام التشغيل الخاص بشركة هواوي الذي يوفر تجربة استخدام سلسة.

يدعم HarmonyOS 3.1 ميزة Super Device، التي تسمح لك بتوصيل جهازك اللوحي بأجهزة هواوي الأخرى مثل: الهواتف الذكية أو الحواسيب المحمولة أو الساعات الذكية أو مكبرات الصوت بنقرة واحدة فقط. ويمكنك بعد ذلك استخدام جهازك اللوحي كمركز تحكم للوصول إلى ميزات وبيانات الأجهزة المتصلة أو استخدامها كملحقات لشاشة جهازك اللوحي.

6- السعر:

سيتوفر جهاز HUAWEI MatePad Air مع لوحة مفاتيح (HUAWEI Smart Magnetic Keyboard) بسعر 2،099 درهمًا إماراتيًا في متاجر هواوي لتجربة العملاء والمتجر الإلكتروني للعلامة، ولدى متاجر التجزئة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من 27 يوليو الجاري مع مجموعة من الهدايا بقيمة 868 درهمًا إماراتيًا ومن بينها قلم HUAWEI M-Pencil (الجيل 2)، وغيرها من الهدايا المميزة الأخرى.