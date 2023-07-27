أدوات ذكاء اصطناعي مفيدة لمُنشئي المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي

تُستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتطوير أدوات مفيدة لجميع المجالات، ويمكن للمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لبناء وتعزيز وجودهم عبر الإنترنت. إذ يمكن للمؤثرين استخدام الذكاء الاصطناعي لتحرير الفيديوهات، وإنشاء تسميات توضيحية للفيديو واختيا رالوسوم المناسبة وغير ذلك الكثير.



وفيما يلي سنذكر خمس أدوات للذكاء الاصطناعي يمكن أن يستخدمها مُنشئي المحتوى لتعزيز وجودهم عبر الإنترنت:

1- أداة Framedrop:

Framedrop هي أداة مفيدة لمنشئي مقاطع الفيديو، وسواء كنت تصور مقطع فيديو ترفيهي أو تعقد برنامجًا حواريًا، يمكنك استخدامها لإنشاء إعلان للفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تسلط الضوء على أفضل أجزاء الفيديو، مما يجعل المشاهدين يرغبون في مشاهدة المزيد.

تحتوي أداة Framedrop على مجموعة واسعة من الميزات المتاحة مجانًا، وتضم واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، وليست هناك حاجة للتسجيل لتتمكن من البدء باستخدام هذه الأداة.

وللبدء باستخدامها، يجب عليك توفير رابط للفيديو الخاص بك على Twitch أو أي منصة أخرى، وستختار Framedrop أبرز أجزاء الفيديو لتختار منها، ثم يمكنك قص المقاطع حسب رغبتك. وبعد اختيار أفضل أجزاء الفيديو وإنشاء مقطع فيديو قصير، يمكنك تنزيله في حاسوبك أو مشاركته مباشرة مع متابعيك في وسائل التواصل الاجتماعي.

2- أداة Supermeme:

هل تساءلت يومًا من أين تأتي كل الميمات (Memes) المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي؟ يمكنك بسهولة إنشاء ميمات باستخدام Supermeme. إذ تتيح لك أداة الذكاء الاصطناعي هذه إنشاء ميمات عالية الجودة ومشاركتها مع متابعيك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

باستخدام Supermeme، يمكنك تحويل أي نص أو تغريدة بسرعة إلى meme أو GIF. ولإنشاء meme، اكتب النص في شريط البحث في مساحة العمل، وستختار أداة Supermeme القالب المناسب وتضيف التسمية التوضيحية المناسبة عليه، ثم يمكنك تعديله حسب رغبتك، أو يمكنك تحميل صورة أو ملف GIF وإضافة نص لتخصيصها.

تسمح لك أداة Supermeme بإنشاء الميمات بأكثر من 110 لغة، وتوفر أيضًا قوالب جاهزة للموضوعات الشائعة.

3- أداة Scrip AI:

ScripAI هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد في إنشاء تسميات توضيحية لمنشوراتك في وسائل التواصل الاجتماعي. إذ يمكنك إنشاء تسميات توضيحية إبداعية لمنشوراتك في إنستاجرام، ومقاطع الفيديو في يوتيوب.

يمكنك أيضًا استخدام هذه الأداة لإنشاء الوسوم (hashtags) من الموضوعات الشائعة وكتابة نصوص لمقاطع الفيديو، وسيساعدك الذكاء الاصطناعي في الحصول على أفكار جديدة للمحتوى الذي تقدمه، مما يضمن لك البقاء على اطلاع على الموضوعات الشائعة عبر الإنترنت.

4- أداة AI Social Bio:

إذا كنت تواجه صعوبة في إنشاء السيرة الذاتية (Bio) لحساباتك في وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تساعدك أداة AI Social Bio في ذلك. وتعمل هذه الأداة بالذكاء الاصطناعي وتساعدك في إنشاء سيرة ذاتية لأي منصة اجتماعية في غضون ثوانٍ، وكل ما عليك فعله هو إضافة الكلمات الرئيسية التي تريد أن تظهر في سيرتك الذاتية.

يمكنك أيضًا تقديم نموذج لسيرة ذاتية تريد محاكاتها ثم إنشاء سيرة ذاتية متطابقة باستخدام الكلمات الرئيسية التي أضفتها، ثم يمكنك تعديل السيرة الذاتية وقصها ولصقها في منصات التواصل الاجتماعي.

تمنحك أداة AI Social Bio عدة إصدارات من السيرة الذاتية عند النقر فوق الزر (حاول مرة أخرى) Try again، لتتمكن من الحصول على سيرة ذاتية مناسبة.

5- أداة Yarnit:

تتيح لك أداة Yarnit التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إنشاء محتوى مقنع وجذاب لوسائل التواصل الاجتماعي والمدونات. فإذا كنت بحاجة إلى كتابة منشور طويل لمدونة أو منشور قصير لنشره في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن أداة Yarnit ستساعدك في إنشاء المحتوى بسهولة.

توفر Yarnit نماذج لإنشاء محتوى لمختلف المجالات، مثل: المنشورات الاجتماعية والتجارية ورسائل البريد الإلكتروني، وتضم واجهة سهلة الاستخدام وتحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها لتصميم محتوى متميز، ويمكن لهذه الأداة أيضًا إعادة الصياغة وإجراء بعض التصحيحات في النص مثل: أداة Grammarly.

لاستخدام Yarnit، ما عليك سوى إدخال موضوع معين والأفكار الرئيسية التي تريدها وستُنشئ هذه الأداة نص كامل يمكنك تعديله حسب رغبتك. ويمكنك أيضًا استخدام Yarnit لتحرير الصور، على سبيل المثال: يمكنك استخدامها لإزالة خلفيات الصور واستبدالها. كما أنها قادرة على منحك أفكارًا للمحتوى بحسب الموضوعات الشائعة لضمان التفاعل مع منشوراتك في وسائل التواصل الاجتماعي.