آبل تخطط لتصميم آيفون بدون حافات بالتعاون مع سامسونج وإل جي

تسعى شركة آبل إلى تصميم هاتف آيفون بدون حافات أمامية حول الشاشة، وفقًا لما ذكره تقرير جديد نشره موقع The Elec الكوري الجنوبي.

وأفاد التقرير بأن آبل قد طلبت من شركتي سامسونج وإل جي تطوير شاشات لصالحها من نوع OLED تسمح بإزالة كافة حافات آيفون من حولها.

وتحتاج شركتا سامسونج وإل جي إلى تحسين جوانب مختلفة في عتاد شاشة آيفون مثل التغليف بطبقة رقيقة، ووضع عتاد الكاميرا تحت الشاشة، وتلك التعديلات سوف تستغرق وقتًا لتطبيقها قبل مرحلة الإنتاج الكبير.

وتمكن صعوبات إنتاج شاشات لهواتف آيفون بهذه المواصفات في جعل طبقة التغليف أرق مما هي عليه الآن، وكذلك إضافة الكاميرا تحت الشاشة بحيث لا يمكن تمييزها عن باقي مساحة الشاشة.

وعارضت آبل استخدام الشاشات ذات الحافات المنحنية التي توظفها سامسونج في هواتفها الذكية الرائدة، حيث تستخدم “تأثير العدسة المكبرة” حول حافة الشاشة لجعلها تبدو بلا حافات حولها.

وتعد سامسونج وإل جي كبرى الشركات المصنعة والموردة لشاشات آيفون وغيرها من منتجات آبل المختلفة.

يذكر أن آبل تعمل بالفعل أيضًا على تقليل حافات الشاشة في هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس القادمة لاحقًا هذا العام، وقد أفادت تقارير صحفية أن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل إنتاجية قد تؤخر إطلاق تلك الهواتف عن الموعد المقرر لها.

ومن المنتظر رؤية هواتف آيفون بشاشة كاملة بلا حافات أو نتوء أو ثقب في الشاشة مستقبلًا، وهو هدف تسعى إليه آبل وغيرها من الشركات منذ سنوات.